Afyonkarahisar’da dehşete düşüren görüntüler... Alevlerin içinden yükselen ses: Ulan lahmacunu yiyemedik!

Afyonkarahisar'da dün gece (21 Kasım) çıkan restoran yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişie yaralandı.
Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi.
ELEKTRİKLİ SOBA PERDELERİ TUTUŞTURDU
Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangına restoran çalışanları müdahale ederken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.