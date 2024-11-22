Afyonkarahisar’da dehşete düşüren görüntüler... Alevlerin içinden yükselen ses: Ulan lahmacunu yiyemedik!

ELEKTRİKLİ SOBA PERDELERİ TUTUŞTURDU

Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangına restoran çalışanları müdahale ederken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.