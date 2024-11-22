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Afyonkarahisar'da dehşete düşüren görüntüler... Alevlerin içinden yükselen ses: Ulan lahmacunu yiyemedik!

Afyonkarahisar'da bir restoranda yangın çıktı. Alevlerin hızla kapladığı işletmede 1 kişi hayatını kaybetti 17 kişi yaralandı. Yangında olan müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler dehşete düşürürken, "Ulan lahmacunu yiyemedik." sözleri tepki çekti.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:53 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:34
Afyonkarahisar’da dehşete düşüren görüntüler... Alevlerin içinden yükselen ses: Ulan lahmacunu yiyemedik!

Afyonkarahisar'da dün gece (21 Kasım) çıkan restoran yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişie yaralandı.

Afyonkarahisar’da dehşete düşüren görüntüler... Alevlerin içinden yükselen ses: Ulan lahmacunu yiyemedik!

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi.

Afyonkarahisar’da dehşete düşüren görüntüler... Alevlerin içinden yükselen ses: Ulan lahmacunu yiyemedik!

ELEKTRİKLİ SOBA PERDELERİ TUTUŞTURDU

Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangına restoran çalışanları müdahale ederken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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