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Kamuya 4/B Sözleşmeli Personel İlanları geldi! İşte kadrolar, başvuru şartları ve süresi

Kamu personel alımı, kurumların ihtiyaçlarına ve belirlenen kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Peki kamu personel alımı yapacak kurumlar hangileri, ne zaman, hangi tarihlerde alım yapılacak, şartları neler? İşte kadrolar, başvuru şartları ve süresi...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:56
Kamuya 4/B Sözleşmeli Personel İlanları geldi! İşte kadrolar, başvuru şartları ve süresi

Vatandaşlar tarafından kamu kurumu personel alımı ilanları araştırılıyor. Kasım ortası itibarıyla güncellenen ilanlarda kurum ve kadro detayları netleşti. Peki hangi kadrolar alım yapıyor ve başvuru şartları neler? İşte resmi site üzerinden yayınlanan ilanların detayları...

Kamuya 4/B Sözleşmeli Personel İlanları geldi! İşte kadrolar, başvuru şartları ve süresi

Sağlık personeli alımı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, 25 kişilik sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. İlana göre 24 hemşire ve 1 diğer sağlık personeli (perfüzyonist) alımı yapılacak.

BAŞVURU TARİHİ: 15 - 29 KASIM

Kamuya 4/B Sözleşmeli Personel İlanları geldi! İşte kadrolar, başvuru şartları ve süresi

Büro ve destek personeli alımı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 21 kişilik memur alımı yapacağını paylaştı. İlana göre 5 büro personeli ve 16 destek personeli alımı yapılacak.

BAŞVURU TARİHİ: 13- 25 KASIM

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