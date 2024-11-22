Kamuya 4/B Sözleşmeli Personel İlanları geldi! İşte kadrolar, başvuru şartları ve süresi

Vatandaşlar tarafından kamu kurumu personel alımı ilanları araştırılıyor. Kasım ortası itibarıyla güncellenen ilanlarda kurum ve kadro detayları netleşti. Peki hangi kadrolar alım yapıyor ve başvuru şartları neler? İşte resmi site üzerinden yayınlanan ilanların detayları...
Sağlık personeli alımı
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, 25 kişilik sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. İlana göre 24 hemşire ve 1 diğer sağlık personeli (perfüzyonist) alımı yapılacak.
BAŞVURU TARİHİ: 15 - 29 KASIM