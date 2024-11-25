26 Kasım kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi? MEB-Valilik son dakika

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışının hayatı olumsuz etkileyeceği birçok il için turuncu ve sarı kodlu uyarılar yayınladı. AFAD da sel, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bu uyarılar, özellikle öğrenciler ve veliler için "Okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

26 Kasım 2024 Kar Tatili Olan İller Hangileri? Kar yağışının etkili olduğu birçok ilde, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu. Şu an için 26 Kasım 2024 Salı günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, valiliklerden ve ilgili kurumlardan gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Resmi tatil kararları açıklandığında, haberimiz güncellenerek sizlerle paylaşılacak.