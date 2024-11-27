28 Kasım Perşembe günü itibarıyla, Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava şartlarını değerlendirerek karar vereceği tahmin ediliyor. Tatil kararı açıklandığı anda, bu sayfa güncellenerek sizlerle paylaşılacaktır.
Kayseri'de, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisinin azalacağı ancak yağışın durmasının ardından hava sıcaklıklarının düşerek buzlanma riski oluşturacağı belirtildi. Bu durumun yol açabileceği olumsuzlukları önlemek amacıyla, 27 Kasım Çarşamba günü eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.
Açıklamada, taşımalı eğitim ve il merkezi ile ilçeler arasındaki öğrenci ve kamu çalışanı hareketliliği göz önünde bulundurularak, il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verileceği ifade edildi.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Kayseri'de 27 Kasım Çarşamba günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Gün içinde sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşerken, gece saatlerinde ise daha soğuk bir hava bekleniyor. Bu durum, hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımı etkileyebilir.
Kayseri'nin detaylı hava durumunu öğrenmek için buraya tıklayın:
Kayseri Hava Durumu Tahminleri