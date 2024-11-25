18-51 yaş arası Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımı başladı! KPSS, ikamet ve mülakat şartı yok
İŞKUR üzerinden, 18-51 yaş arası adaylar için Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımları başladı. KPSS, sınav ya da mülakat şartı olmadan gerçekleştirilecek bu alımlar, özel sektörde istihdam edilmek üzere yapılacak. Başvurular online olarak alınırken, adayların ilanın tüm şartlarını dikkatlice incelemesi öneriliyor. İşte başvuru detayları ve gerekli kriterler.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 15:10Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 15:10
Ayakta çalışmaya ve vardiyalı sisteme uyum sağlayabilmek
Gerektiğinde gece vardiyasında çalışabilecek durumda olmak
Bu şartların yanı sıra, alımların özel sektörde yapılacak olması sebebiyle her kurum veya firmanın ek özel şartlar talep edebileceği unutulmamalıdır. Adayların, başvuracakları iş ilanında belirtilen tüm özel kriterleri taşıması gerekiyor.
Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır?
Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınmaktadır. İlgili ilanı bulmak ve başvurunuzu tamamlamak için İŞKUR portalına giriş yapmanız yeterlidir.