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KAR TATİLİ olan iller listesi! 25 Kasım Pazartesi yarın okullar tatil mi? Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...

Türkiye, kış aylarının sert etkisini göstermeye başladığı bir haftaya giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, birçok ilde yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına bekleniyor. Bu durum, eğitimde aksamalara neden olabileceği için öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü valiliklerden gelecek tatil duyurularına çevrildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil olacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 16:45 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 17:17
KAR TATİLİ olan iller listesi! 25 Kasım Pazartesi yarın okullar tatil mi? Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...

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Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde ulaşım aksıyor. Meteoroloji'nin 20 il için turuncu, 35 il için sarı kodlu uyarılar yapmasının ardından, 25 Kasım Pazartesi günü bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

26 Kasım Pazartesi il il hava durumu haritası26 Kasım Pazartesi il il hava durumu haritası

25 KASIM PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Nevşehir, Kayseri, Niğde ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kayseri

Tatil Edilen Kurumlar:

Tüm resmi ve özel eğitim kurumları (okullar, kurslar, özel eğitim kurumları).

İzinli Sayılan Kamu Personeli:

Engelli ve hamile personel.

Kayseri valiliği duyurusuKayseri valiliği duyurusu

Niğde

Tatil Edilen Kurumlar:

İlk ve orta dereceli tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri.

İzinli Sayılan Kamu Personeli:

Hamileler, engelliler, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, kronik rahatsızlığı bulunanlar.

Nevşehir

Tatil Edilen Kurumlar:

Tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları (yetişkinler hariç).

İzinli Sayılan Kamu Personeli:

Hamileler, engelliler, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, kronik rahatsızlığı bulunanlar.

Nevşehir Valiliği duyurusuNevşehir Valiliği duyurusu

Yeni açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Sarı ve turuncu kod veren illerSarı ve turuncu kod veren iller

25 KASIM PAZARTESİ İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 25 Kasım Pazartesi günü için yaptığı uyarılar sonrası 16 ile sarı, 13 ile turuncu kodlu alarm verildi. Turuncu kod uyarısı yapılan iller arasında Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize ve Trabzon yer aldı.

25 Kasım 00.00 itibariyla hava durumu25 Kasım 00.00 itibariyla hava durumu

VATANDAŞLAR SMS İLE UYARILDI

Turuncu kod uyarısı alan bölgelerde vatandaşlara AFAD tarafından SMS gönderilerek dikkatli olmaları yönünde bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sesli anons sistemleri kullanılarak da vatandaşların olası risklere karşı tedbir alması istendi.

Meteoroloji tarafından verilen son uyarılarMeteoroloji tarafından verilen son uyarılar

DOĞU BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

📍 Bingöl: Akşam saatlerinde başlayacak.
📍 Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari: Gece boyunca devam edecek.
📍 Kars, Ağrı (batı), Van (güney), Artvin (iç kesimler): Kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı.
📍 Siirt ve Şırnak (batı kesimler): Kuvvetli yağmur ve sağanak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

25 KASIM METOROLOJİK UYARI VERİLEN OKUL TATİLİ OLABİLECEK İLLER

🌧️ Kuvvetli Yağış Beklenen İller:
📍 Doğu Akdeniz: Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman
📍 Karadeniz: Tokat, Gümüşhane, Bayburt
📍 Doğu Anadolu: Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari

💨 Kuvvetli Rüzgar Beklenen Bölgeler:
📍 Marmara: İstanbul, Bursa, Kocaeli
📍 Ege: İzmir, Aydın, Denizli
📍 Akdeniz: Adana, Mersin, Antalya
📍 İç Anadolu: Konya, Ankara, Kayseri
📍 Batı Karadeniz: Zonguldak, Bartın, Sinop
📍 Güneydoğu Anadolu: Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa

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