Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde ulaşım aksıyor. Meteoroloji'nin 20 il için turuncu, 35 il için sarı kodlu uyarılar yapmasının ardından, 25 Kasım Pazartesi günü bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
26 Kasım Pazartesi il il hava durumu haritası
25 KASIM PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER
Nevşehir, Kayseri, Niğde ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Kayseri
Tatil Edilen Kurumlar:
Tüm resmi ve özel eğitim kurumları (okullar, kurslar, özel eğitim kurumları).
İzinli Sayılan Kamu Personeli:
Engelli ve hamile personel.
Kayseri valiliği duyurusu
Niğde
Tatil Edilen Kurumlar:
İlk ve orta dereceli tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri.
İzinli Sayılan Kamu Personeli:
Hamileler, engelliler, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, kronik rahatsızlığı bulunanlar.
Nevşehir
Tatil Edilen Kurumlar:
Tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları (yetişkinler hariç).
İzinli Sayılan Kamu Personeli:
Hamileler, engelliler, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, kronik rahatsızlığı bulunanlar.
Nevşehir Valiliği duyurusu
Yeni açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.