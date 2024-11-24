Sarı ve turuncu kod veren iller 25 KASIM PAZARTESİ İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARILAR Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 25 Kasım Pazartesi günü için yaptığı uyarılar sonrası 16 ile sarı, 13 ile turuncu kodlu alarm verildi. Turuncu kod uyarısı yapılan iller arasında Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize ve Trabzon yer aldı.

25 Kasım 00.00 itibariyla hava durumu VATANDAŞLAR SMS İLE UYARILDI Turuncu kod uyarısı alan bölgelerde vatandaşlara AFAD tarafından SMS gönderilerek dikkatli olmaları yönünde bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sesli anons sistemleri kullanılarak da vatandaşların olası risklere karşı tedbir alması istendi.

Meteoroloji tarafından verilen son uyarılar DOĞU BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! 📍 Bingöl: Akşam saatlerinde başlayacak.

📍 Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari: Gece boyunca devam edecek.

📍 Kars, Ağrı (batı), Van (güney), Artvin (iç kesimler): Kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı.

📍 Siirt ve Şırnak (batı kesimler): Kuvvetli yağmur ve sağanak.

Fotoğraf: AA 25 KASIM METOROLOJİK UYARI VERİLEN OKUL TATİLİ OLABİLECEK İLLER 🌧️ Kuvvetli Yağış Beklenen İller:

📍 Doğu Akdeniz: Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman

📍 Karadeniz: Tokat, Gümüşhane, Bayburt

📍 Doğu Anadolu: Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari