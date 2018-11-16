-25 derecede operasyon başladı! Mehmetçik Katoda hainlere nefes aldırmıyor

KAR OPERASYONLARA ENGEL OLMADI

Bölgede etkili olan kar yağışıyla Kato Dağı tamamen beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğü Kato Dağı'nda yakalanan huzurun devamı için sürekli olarak operasyonlar yapılıyor. Terör örgütü PKK'ya göz açtırılmayan Kato Dağı'nda 7/24 aralıksız vatan nöbeti devam ederken, belirli zamanlarda oluşturulan timlerle de operasyonlar sürüyor.