-25 derecede operasyon başladı! Mehmetçik Katoda hainlere nefes aldırmıyor

-25 derecede operasyon başladı! Mehmetçik Kato'da hainlere nefes aldırmıyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kar kış demeden devam ediyor.
2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nın önemli noktalarına kalekol, gözetleme kuleleri, güvenlik noktaları oluşturan Mehmetçik, bölgeye Kuzey Irak'ta bulunan terör kamplarından sızmaları önlemek için de gece gündüz operasyonlarını sürdürüyor. Kritik noktaları 24 saat gözetlenen Kato Dağı'nda görev yapan asker ve güvenlik korucuları zaman zaman operasyonlar düzenleyerek güvenliği sağlıyor.
KAR OPERASYONLARA ENGEL OLMADI
Bölgede etkili olan kar yağışıyla Kato Dağı tamamen beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğü Kato Dağı'nda yakalanan huzurun devamı için sürekli olarak operasyonlar yapılıyor. Terör örgütü PKK'ya göz açtırılmayan Kato Dağı'nda 7/24 aralıksız vatan nöbeti devam ederken, belirli zamanlarda oluşturulan timlerle de operasyonlar sürüyor.