Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"

Afrin'de yeni kurulan polis teşkilatında yer alan ve "Komandos" adı verilen özel timler, Suriye Görev Gücü bünyesinde bölgede görev yapan özel harekat polislerince eğitiliyor.

16 Kasım 2018 Cuma, 11:57:07
Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
Afrin polisinin özel timine özel eğitim

Afrin'de yerel polis teşkilatı bünyesinde oluşturulan ve faaliyetlerini sürdüren "Komandos" adı verilen polis özel timlerinin eğitimleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
Afrin polisinin özel timine özel eğitim

Yaklaşık 150 personelden oluşan "Komandos" timleri, terör operasyonlarında görev almış uzmanlarca eğitiliyor.

Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
Afrin polisinin özel timine özel eğitim

Timlere spor, ilk yardım, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma-arama, meskun mahal operasyonu, terör olaylarına karşı önlem geliştirme, pusu ve pusudan kurtulma, arazi harekatı, mayın, bomba ve tuzaklamalara karşı harekat tarzı ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok konuda uygulamalı eğitimler veriliyor.

Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
Afrin polisinin özel timine özel eğitim

Timler, oluşabilecek herhangi bir olaya müdahale için 24 saat esasına göre kentin çeşitli noktalarında hazır bekliyor.

Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
Afrin polisinin özel timine özel eğitim

Sahada uzman özel harekat polisleri ile görev alarak bölgenin güvenliğini sağlayan timler, önemli olaylara müdahale ediyor.

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