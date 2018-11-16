Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
Afrin'de yeni kurulan polis teşkilatında yer alan ve "Komandos" adı verilen özel timler, Suriye Görev Gücü bünyesinde bölgede görev yapan özel harekat polislerince eğitiliyor.
16 Kasım 2018 Cuma, 11:57:07
Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
Timlere spor, ilk yardım, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma-arama, meskun mahal operasyonu, terör olaylarına karşı önlem geliştirme, pusu ve pusudan kurtulma, arazi harekatı, mayın, bomba ve tuzaklamalara karşı harekat tarzı ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok konuda uygulamalı eğitimler veriliyor.
Afrin polisinin özel timine "özel eğitim"
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