Kaşıkçı cinayetinde adım adım inkârdan itirafa giden yol...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana Riyad yönetiminden gelen açıklamalar "inkârdan itirafa" uzanan bir çizgi izledi. İşte o planlı cinayet ile ilgili, tüm yaşananlar...

16 Kasım 2018 Cuma, 20:18:19 Güncelleme: 21:00:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





