Kaşıkçı cinayetinde adım adım inkârdan itirafa giden yol...
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana Riyad yönetiminden gelen açıklamalar "inkârdan itirafa" uzanan bir çizgi izledi. İşte o planlı cinayet ile ilgili, tüm yaşananlar...
16 Kasım 2018 Cuma, 20:18:19
Güncelleme: 21:00:01
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana Riyad yönetiminden gelen açıklamalar "inkârdan itirafa" uzanan bir çizgi izledi. İşte o planlı cinayet ile ilgili, tüm yaşananlar...
İlk başlarda Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından sağ olarak çıktığını iddia eden Riyad yönetimi, olayla ilgili "hiçbir sorumlulukları olmadığını" savundu
Uluslararası toplumun baskısı neticesinde köşeye sıkışan Suudi Arabistan, olaydan yaklaşık 1,5 ay sonra Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etti
Suudi Arabistan'ı itirafa zorlayan en önemli sebeplerden biri Türkiye'nin ortaya koyduğu deliller oldu
Bununla birlikte Suudi Başsavcı'nın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ismini açıklamadığı 5 kişiye idam cezası istediğinin duyurulması ise asıl sorumluları korumaya yönelik bir hamle olarak değerlendirildi