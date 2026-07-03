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2026 Haziran ayı kira zam oranı: TEFE-TÜFE ile ev ve iş yeri kira zammı ne kadar? | Hesaplama örneği

Temmuz 2026 kira artış oranı için geri sayım sona eriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal kira zam tavanı da netleşecek. Temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek yeni oranı bekliyor.

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Temmuz 2026 kira zam oranı: Ev ve iş yeri zammı ne kadar? Hesaplama örneği

Haziran ayında kira artışlarında uygulanan yüzde 32,24'lük üst sınırın ardından gözler yeni dönemin zam oranına çevrildi. Açıklanacak haziran enflasyonu, hem konut kiralarında hem de ticari kiralamalarda kullanılacak yasal artış oranını belirleyecek ve yeni kira hesaplamalarına yön verecek.

TÜİK Bugün Saat 10.00’da Haziran Enflasyonunu Açıklayacak

TEMMUZ 2026 KİRA ARTIŞ ORANI BUGÜN NETLEŞECEK

Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve mülk sahipleri için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, temmuz ayında uygulanabilecek azami kira zam oranı da belli olacak.

Mevcut düzenlemeye göre kira artışlarında esas alınan veri, 12 aylık TÜFE ortalaması olarak uygulanıyor. Taraflar, bu oranı aşmamak kaydıyla yeni kira bedelini belirleyebiliyor.

Haziran Ayında Kira Artış Tavanı Yüzde 32,24 Olarak Uygulandı

HAZİRAN AYINDA ZAM TAVANI YÜZDE 32,24 OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanan yasal artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlenmişti. Söz konusu oran, mayıs ayı enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanmış ve hem konut hem de iş yeri kiralarında tavan zam oranı olarak uygulanmıştı.

Temmuz ayında açıklanacak yeni TÜFE ortalamasıyla birlikte, kira artışlarında geçerli olacak yeni üst sınır da yürürlüğe girecek.

Kira Zammı Nasıl Hesaplanır? İşte Adım Adım Hesaplama Yöntemi

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira zamlarının hesaplanmasında temel kriter, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında belirlenen 12 aylık ortalama TÜFE verisi oluyor. Söz konusu oran, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami zam sınırını oluşturuyor. 1 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 25'lik kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte, kira zamları yeniden tamamen TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başladı.

Örneğin mevcut kira bedelinin 10 bin lira olduğu bir konutta, 12 aylık ortalama TÜFE oranının yüzde 43,23 olarak gerçekleşmesi durumunda artış hesabı şu şekilde yapılıyor:

Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (zam tutarı)

Yeni kira bedeli ise 10.000 TL'ye 4.323 TL eklenmesiyle birlikte 14.323 TL olarak ortaya çıkıyor.

İş yeri kiralarında da aynı hesaplama yöntemi uygulanıyor. Ancak kira sözleşmesinde farklı bir artış oranı yer alıyorsa ve bu oran TÜFE sınırını aşmıyorsa, taraflar sözleşmede belirtilen oranı uygulayabiliyor. Ev sahipleri yasal üst sınırın altında bir zam yapabilse de, TÜFE oranını aşan artış talepleri mevzuat kapsamında geçerli kabul edilmiyor.

Temmuz 2026 kira zam oranı

2026 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEKLERİ

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %32,24

Kira Artış Tutarı: 6.448,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.448,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 317.376,00 TL

25 Bin TL Kira Ödeyenlerin Yeni Ödemesi 33 Bin 60 TL’ye Çıkacak

Mevcut Kira Bedeli: 25.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %32,24

Kira Artış Tutarı: 8.060,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.060,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 396.720,00 TL

Kira Artış Oranlarında Düşüş Trendi: Eylül’den Haziran’a Seyir

AYLARA GÖRE ENFLASYON ORANLARI

Buna göre oranlar sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

Eylül 2025: %39,62

Ekim 2025: %38,36

Kasım 2025: %37,15

Aralık 2025: %35,91

Ocak 2026: %34,88

Şubat 2026: %33,98

Mart 2026: %33,39

Nisan 2026: %32,82

Mayıs 2026: %32,43

Haziran 2026: %32,24

Veriler, kira artış oranlarında son aylarda aşağı yönlü bir seyrin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi