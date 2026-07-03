2026 Haziran ayı kira zam oranı: TEFE-TÜFE ile ev ve iş yeri kira zammı ne kadar? | Hesaplama örneği

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira zamlarının hesaplanmasında temel kriter, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında belirlenen 12 aylık ortalama TÜFE verisi oluyor. Söz konusu oran, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami zam sınırını oluşturuyor. 1 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 25'lik kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte, kira zamları yeniden tamamen TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başladı.

Örneğin mevcut kira bedelinin 10 bin lira olduğu bir konutta, 12 aylık ortalama TÜFE oranının yüzde 43,23 olarak gerçekleşmesi durumunda artış hesabı şu şekilde yapılıyor:

Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (zam tutarı)

Yeni kira bedeli ise 10.000 TL'ye 4.323 TL eklenmesiyle birlikte 14.323 TL olarak ortaya çıkıyor.

İş yeri kiralarında da aynı hesaplama yöntemi uygulanıyor. Ancak kira sözleşmesinde farklı bir artış oranı yer alıyorsa ve bu oran TÜFE sınırını aşmıyorsa, taraflar sözleşmede belirtilen oranı uygulayabiliyor. Ev sahipleri yasal üst sınırın altında bir zam yapabilse de, TÜFE oranını aşan artış talepleri mevzuat kapsamında geçerli kabul edilmiyor.