2026 Haziran ayı kira zam oranı: TEFE-TÜFE ile ev ve iş yeri kira zammı ne kadar? | Hesaplama örneği
Temmuz 2026 kira artış oranı için geri sayım sona eriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal kira zam tavanı da netleşecek. Temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek yeni oranı bekliyor.
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