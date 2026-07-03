Sosyal yardımlara memur zammı: Yaşılar, aileler, engelli yakınları... Kim ne kadar alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur maaş katsayısına endeksli sosyal yardım ödemeleri de zamlandı. Yeni oranlarla birlikte 65 yaş aylığı 7 bin 257 liraya, evde bakım desteği ise 15 bin 755 liraya yükseldi. Peki engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline ne kadar para geçecek? Takvim tek tek hesapladı.
Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal yardım programlarıyla yetişiyor. Bunlardan bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yönelik desteklere yansıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda yüzde 32,11 oldu. Bu rakam ile birlikte memurların alacağı zam oranı 13,52 emekinin zam oranı ise 17,76 oldu. Temmuz ayı kira artış oranı ise yüzde 32,03 oldu.
Memurların temmuz ayı zam oranının belli olmasıyla sosyal desteklerin yeni tutarı belli oldu.
65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 6 bin 393 lira ödeme yapılırken; bu tutar 7 bin 257 liraya çıkacak.
EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 13 bin 879 lira tutarındaki evde bakım desteği de 15 bin 755 liraya çıkacak.
ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 7 bin 655 liradan 8 bin 690 liraya yükselecek.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da 5 bin 793 liraya çıkacak.
HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 13 bin 879 lira tutarındaki yardım da 15 bin 755 liraya yükselecek.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.
Okul öncesi çocuk için ödeme 6 bin 592 liradan 7 bin 484 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 9 bin 889 liradan 11 bin 226 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 10 bin 548 liradan 11 bin 975 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 11 bin 867 liradan 13 bin 472 liraya çıkacak.
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