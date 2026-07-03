Sosyal yardımlara memur zammı: Yaşılar, aileler, engelli yakınları... Kim ne kadar alacak?

HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 13 bin 879 lira tutarındaki yardım da 15 bin 755 liraya yükselecek.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da 5 bin 793 liraya çıkacak.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.

Okul öncesi çocuk için ödeme 6 bin 592 liradan 7 bin 484 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 9 bin 889 liradan 11 bin 226 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 10 bin 548 liradan 11 bin 975 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 11 bin 867 liradan 13 bin 472 liraya çıkacak.

Kim ne kadar alacak? (Grafik: TAKVİM)

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