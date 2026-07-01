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ŞOK 1 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Klima, teknoloji, ev ve bahçe ürünlerinde haftanın fırsatları

ŞOK 1 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu yaz sezonuna özel fırsatlarıyla raflarda yerini aldı. Klima, dijital fotoğraf makineleri, el fanları, küçük ev aletleri ve yazlık yaşam ürünleri bu haftanın öne çıkan kategorileri arasında dikkat çekiyor. Özellikle sıcak havaların etkisini artırdığı dönemde serinletici teknolojik ürünlere olan ilgi artarken kampanya kapsamında sınırlı stok bulunuyor.

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ŞOK 1 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu Yayınlandı: Klima ve Yazlık Ürünlerde İndirim Fırsatı

ŞOK 1 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu, yaz aylarının etkisini artırdığı bu dönemde tüketicilere serinlik ve tasarrufu bir arada sunan fırsatlarla öne çıkıyor. Klima, dijital fotoğraf makineleri, el fanları ve yazlık ev ürünleri gibi sezonluk ihtiyaçlara yönelik kampanyalar sınırlı stoklarla raflarda yerini aldı. Özellikle sıcak havalarda pratik çözümler arayanlar için teknoloji ve yaşam ürünlerinde dikkat çeken indirimler bulunuyor. Fiyatlar mağaza, stok ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Gıda Ürünlerinde Kampanya: Sosis 129 TL, Milföy 139 TL

ŞOK 1 TEMMUZ 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Sosis 129 TL
  • Milföy 139 TL
  • Lazanya 129 TL
  • Kurabiye Çeşitleri 32 TL
  • Karamelli/Çikolatalı Sos 79 TL
Kişisel Bakım Ürünlerinde Fırsat: Parfüm 299 TL, Deterjan 229 TL
  • Parfüm 299 TL
  • Diş Fırçası 499 TL
  • Deterjan 229 TL
  • Duş Jeli 129 TL
Teknoloji ve Aksesuar Ürünlerinde Geniş Yelpaze: El Fanından Kablosuz Kulaklığa
  • Torima 7 in 1 Makaralı Priz 599 TL
  • Para Sayma Makinesi 2.399 TL
  • Kablosuz Çift Kollu Oyun Konsolu 999 TL
  • Çift Kollu Oyun Konsolu 499 TL
  • Oyun Konsolu 129 TL
  • Şarjlı Boyun Fanı 299 TL
  • Kumandalı Tripod 699 TL
  • Nostaljik Radyo Hoparlör 999 TL
  • Şarjlı El Fanı 100 TL
  • Panda & Ayı Figürlü Telefon Tutucu 299 TL
  • Kristal Gece Lambası 399 TL
  • RGB Led Işıklı Kablosuz Bluetooth Hoparlör 249 TL
  • Kablosuz Kulaklık 329 TL
  • Kablosuz Kafa Üstü Kulaklık 249 TL
  • Aksesuarlı Tws Kulaklık 499 TL
Mutfak ve Sofra Ürünlerinde İndirim: Keramika Servis Tabağı 100 TL
  • Keramika Marine Kase 100 TL
  • Keramika Çerezlik 39,95 TL
  • Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL
  • 6'lı Güral Porselen Çay Tabağı 399 TL
  • Rakle Desenli Cam Bardak 75 TL
  • Sulu Kum Saati 329 TL
  • Kayık Cam Tabak 199 TL
  • Cam Kase 75 TL
  • LAV Renkli Su Bardağı 169 TL
  • 4'lü Metal Desenli Çerezlik 100 TL
  • 6'lı Sarkap Desenli Metal Kapaklı Kavanoz 75 TL
Tekstil ve Ev Ürünlerinde Yaz Koleksiyonu: Kadın Takımdan Terliğe Uygun Fiyat
  • Kadın Kurdela Aksesuarlı İp Askılı Şortlu Takım 399 TL
  • Koltuk Örtüsü 199 TL
  • 2'li Kadın Desenli Slip 125 TL
  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 129 TL
  • Kırlent Kılıfı 149 TL
  • Kadın Dantelli Viskon Şort 199 TL
  • Kadın Krinkıl Kumaş Şort 199 TL
  • Kadın Lisanslı Patik Çorap 75 TL
  • 3'lü Erkek Desenli Bambu Patik Çorap 119 TL
  • Terlik Aksesuarlı 34,95 TL
  • Erkek Terlik 149 TL
  • Kadın Taşlı Tek Bant Terlik 149 TL
  • Kadın Taşlı Terlik 179 TL
Bahçe ve Balkon Mobilyalarında Kampanya: Rattan Desen Koltuk 750 TL
  • Rattan Desen Tabure 199 TL
  • Elit Rattan Desen Sehpa 249 TL
  • Plastik Kollu Sandalye 299 TL
  • Dekoratif Renkli Kuş 149 TL
  • Maya Rattan Desen Koltuk 750 TL
  • Tabure 129 TL
Serinleten Ürünlerde Dev İndirim: Dijitsu Hava Soğutucu 9.399 TL’den Başlayan Fiyatlarla
  • Dijitsu VN11 130W İyonizerli Hava Soğutucu: 9.399 TL
  • Dijitsu VN35 Buharlı Kule Tipi Vantilatör: 5.599 TL
  • Dijitsu VN55 Kule Tipi Vantilatör: 5.999 TL
  • Altus AL 30 TF Kule Tipi Vantilatör: 1.999 TL
  • Altus AL 38 BFB Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör: 3.799 TL
Bilgisayar ve Aksesuarlarda Fırsat: Lenovo Laptop Modelleri 25.999 TL’den İtibaren
  • IP Slim 3 Core i5 İşlemci 512GB Laptop 25.999 TL
  • LOQ 15IRX10 - i5 İşlemci 512GB Laptop 74.999 TL
  • Yoga Slim 7 Core Ultra 5125H 512GB 14' Laptop 43.999 TL
  • Case B210 15.6' Notebook Sırt Çantası Siyah 599 TL
  • T210 15.6 Laptop Çantası Tote Siyah 629 TL
  • 300 Wireless Compact Mouse Gri 249 TL
  • KB331U Multi Device Kablosuz Klavye 1.299 TL

Fiyatlar mağaza, stok ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. (Haberde kullanılan fotoğraflar ŞOK Marketler'in resmi sitesinden alınmıştır.)

Takvim Kaynak Tercihleri
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi