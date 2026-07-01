ŞOK 1 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu, yaz aylarının etkisini artırdığı bu dönemde tüketicilere serinlik ve tasarrufu bir arada sunan fırsatlarla öne çıkıyor. Klima, dijital fotoğraf makineleri, el fanları ve yazlık ev ürünleri gibi sezonluk ihtiyaçlara yönelik kampanyalar sınırlı stoklarla raflarda yerini aldı. Özellikle sıcak havalarda pratik çözümler arayanlar için teknoloji ve yaşam ürünlerinde dikkat çeken indirimler bulunuyor. Fiyatlar mağaza, stok ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.