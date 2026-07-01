ŞOK 1 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Klima, teknoloji, ev ve bahçe ürünlerinde haftanın fırsatları
ŞOK 1 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu yaz sezonuna özel fırsatlarıyla raflarda yerini aldı. Klima, dijital fotoğraf makineleri, el fanları, küçük ev aletleri ve yazlık yaşam ürünleri bu haftanın öne çıkan kategorileri arasında dikkat çekiyor. Özellikle sıcak havaların etkisini artırdığı dönemde serinletici teknolojik ürünlere olan ilgi artarken kampanya kapsamında sınırlı stok bulunuyor.
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