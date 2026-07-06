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Zamlı sosyal yardım ödemeleri belli oldu!

Temmuz zammı sonrası gözler yeni sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasıyla netleşen yeni tutarlara göre engelli aylığı ve yaşlı maaşı ne kadar oldu? Hak sahipliği şartları ve zamlı ödemelerin e-Devlet üzerinden sorgulanmasına dair tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Temmuz zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri güncellendi

Temmuz zammı sonrası sosyal yardım ödemelerinde yeni tutarlar belli oldu. Evde bakım yardımı 15 bin 755 liraya, SED desteği 11 bin 38 liraya, yaşlı aylığı 7 bin 257 liraya yükseldi. Engelli aylıkları da rapor oranına göre yeniden hesaplandı.

Sosyal yardım tutarları tabloda: İşte yeni ödemeler

TEMMUZ SOSYAL YARDIM MERKEZİ: YENİ TUTARLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre artış, memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrası yapıldı.

Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak yeni ödeme tablosu:

Sosyal yardımEski ödemeYeni ödeme
Evde bakım yardımı13 bin 878 TL15 bin 755 TL
SED yardımı9 bin 723 TL11 bin 38 TL
Yaşlı aylığı6 bin 393 TL7 bin 257 TL
Yüzde 40-69 engelli aylığı5 bin 103 TL5 bin 793 TL
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı7 bin 655 TL8 bin 689 TL
Engelli yakını aylığı5 bin 103 TL5 bin 793 TL
Koruyucu aile ödemesi15 bin 532 TL17 bin 632 TL
Takvim Kaynak Tercihleri
Evde bakım maaşı 15 bin 755 liraya yükseldi

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım yardımı, yeni dönem için 15 bin 755 liraya çıktı.

Önceki ödeme 13 bin 878 liraydı. Böylece evde bakım desteği temmuz zammıyla yeniden hesaplandı.

Bu destekten aylık ortalama 516 bin engelli yararlanıyor. Bakan Göktaş, bu yıl evde bakım yardımı için 48,6 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

SED yardımı çocuk başına 11 bin 38 TL oldu

SED YARDIMI ÇOCUK BAŞINA 11 BİN 38 TL

SED yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sağlanıyor.

Yeni düzenlemeyle çocuk başına verilen ekonomik destek 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldi.

Bu ödeme, çocuğun aile yanında desteklenmesi için kullanılıyor. Tutar, sosyal inceleme ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilen dosyalar üzerinden belirleniyor.

Yaşlı aylığında yeni dönem: 7 bin 257 TL

YAŞLI AYLIĞI 7 BİN 257 TL'YE YÜKSELDİ

Yaşlı aylığında temmuz zammı sonrası yeni rakam 7 bin 257 lira oldu.

Önceki tutar 6 bin 393 liraydı. Yeni ödeme, temmuz-aralık 2026 döneminde geçerli olacak.

Engelli maaşları rapor oranına göre güncellendi

ENGELLİ MAAŞI TEMMUZ 2026 TUTARLARI

Engelli aylığında ödeme, engel oranına göre değişiyor.

Yeni tutarlar şöyle:

  • Yüzde 40-69 engelli aylığı: 5 bin 793 TL
  • Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 8 bin 689 TL
  • 18 yaş altı engelli yakını aylığı: 5 bin 793 TL

Yüzde 40-69 arası engelli aylığı daha önce 5 bin 103 liraydı.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya çıkarıldı.

Koruyucu aile ödemesi 17 bin 632 liraya çıktı

KORUYUCU AİLE ÖDEMESİ 17 BİN 632 TL OLDU

Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ortalama ödeme de artırıldı.

Yeni tutar 17 bin 632 lira oldu. Önceki aylık ortalama ödeme 15 bin 532 liraydı.

Bu destek, devlet korumasındaki çocukların aile ortamında büyümesini amaçlayan koruyucu aile sistemi kapsamında veriliyor.

Sosyal yardımlardan kimler yararlanabilir?

KİMLER BU ÖDEMELERDEN YARARLANABİLİR?

Sosyal yardım ödemelerinde hak sahipliği, başvurulan desteğin türüne göre belirleniyor.

Sosyal yardım destekleri:

  • Evde bakım yardımı: Bakıma ihtiyaç duyan engelli bireyler için değerlendirme yapılır.
  • SED yardımı: Çocuğu için sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan aileler incelenir.
  • Yaşlı aylığı: İlgili şartları sağlayan yaşlı vatandaşlar için hak sahipliği kontrol edilir.
  • Engelli aylığı: Engel oranı ve başvuru şartları birlikte değerlendirilir.
  • Koruyucu aile ödemesi: Koruyucu aile hizmetinden yararlanan ailelere çocuk başına ödeme yapılır.

Her programda gelir durumu, sosyal inceleme, sağlık raporu veya ilgili kurum kayıtları dikkate alınabilir.

Başvuru şartları nasıl kontrol edilir?

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

Başvuru şartları, alınmak istenen sosyal yardıma göre değişir. Evde bakım ve engelli aylığında sağlık raporu önemli bir belge olabilir.

SED yardımında ailenin ekonomik ve sosyal durumu incelenir. Yaşlı aylığında ise hak sahipliği ilgili kurum değerlendirmesiyle netleşir.

Koruyucu aile ödemelerinde süreç, koruyucu aile hizmeti kapsamında yürütülür.

E-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilir

E-DEVLET SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Hak sahipleri sosyal yardım bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol edebilir. Sorgulama ekranlarında başvuru durumu, ödeme bilgisi ve yardım kaydı görülebilir.

Ödeme bekleyen vatandaşlar, ilgili yardım türüne ait e-Devlet hizmetinden güncel durumu takip edebilir.

Ödeme günü nasıl öğrenilir?

ÖDEME GÜNÜ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sosyal yardım ödemeleri, ilgili programın ödeme takvimine göre hesaplara yatırılır. Artışlı tutarlar, yeni katsayı sonrası hak sahiplerine ödenecek.

Temmuz-Aralık dönemi için kritik uyarı

Ödeme günü ve hesap bilgisi e-Devlet üzerinden ya da ilgili kurum kanallarıyla kontrol edilebilir.

2026 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ İÇİN KRİTİK NOT

  • Açıklanan rakamlar, temmuz memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrası belirlendi.
  • Yeni tutarlar 2026 yılının temmuz-aralık dönemi için geçerli olacak.
  • Yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece ödemeler bu rakamlar üzerinden hesaplanacak.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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