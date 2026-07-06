TEMMUZ SOSYAL YARDIM MERKEZİ: YENİ TUTARLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre artış, memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrası yapıldı.
Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak yeni ödeme tablosu:
|Sosyal yardım
|Eski ödeme
|Yeni ödeme
|Evde bakım yardımı
|13 bin 878 TL
|15 bin 755 TL
|SED yardımı
|9 bin 723 TL
|11 bin 38 TL
|Yaşlı aylığı
|6 bin 393 TL
|7 bin 257 TL
|Yüzde 40-69 engelli aylığı
|5 bin 103 TL
|5 bin 793 TL
|Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı
|7 bin 655 TL
|8 bin 689 TL
|Engelli yakını aylığı
|5 bin 103 TL
|5 bin 793 TL
|Koruyucu aile ödemesi
|15 bin 532 TL
|17 bin 632 TL