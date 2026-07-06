EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım yardımı, yeni dönem için 15 bin 755 liraya çıktı.

Önceki ödeme 13 bin 878 liraydı. Böylece evde bakım desteği temmuz zammıyla yeniden hesaplandı.

Bu destekten aylık ortalama 516 bin engelli yararlanıyor. Bakan Göktaş, bu yıl evde bakım yardımı için 48,6 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.