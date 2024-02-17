1 Yılın ilerleyen aylarında emekliler, maaşlarına yapılacak olan zamlarla birlikte ekonomik olarak rahat bir nefes alacaklar. Hükümetin belirlediği enflasyon oranları doğrultusunda gerçekleşecek maaş artışları, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedefliyor. Bankaların emeklilere yönelik düzenlediği promosyon kampanyaları, emeklilere ek gelir fırsatı sunuyor. Emekliler, maaşlarını belirli bir bankaya taşıyarak, cazip faiz oranları, ücretsiz hizmetler ve ekstra avantajlardan yararlanabilecekler.

2 Emekliler, 2024 yılına yeni maaşlarla başladı. Tüm emeklilerin aylıkları yüzde 49.25 artırılırken, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak emeklilerin kazanımları bununla sınırlı kalmayacak. Emeklileri hem maaş hem ikramiye hem de promosyon zamları bekliyor. ▶️ Emeklilerle ilgili neler yapıldı? Hangi düzenlemeler geçti, hangileri yolda?