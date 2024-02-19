Emekliye 4.000 TL ek zam takvimi çıktı! En düşük 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya 8 kazanç maaşa ilave edilecek! Seyyanen, refah payı, ikramiye, promosyon...

Geçen yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye bu yıl 400 bin kişi daha eklenecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen bu kesim, uzun süren mücadelenin ardından yeni haklarla buluşuyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte, EYT'liler en az 10 bin lira aylık alırken, bir dizi ek avantajdan da faydalanacaklar. Emeklilerin en çok beklediği avantajlardan biri, refah payı, zamlı ikramiye ve promosyon gibi ek gelirler oldu. İşte tüm merak edilen ek kazanç takvimi haberimizde...
EYT düzenlemesi, milyonlara emeklilik yolunu açtı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl da 400 bin kişiye daha aylık bağlanması bekleniyor.
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, emekli olan EYT'liler yaşlılık aylığının yanı sıra çalışıyorsa ikinci bir maaş alıyor ancak kazanımlar bununla bitmiyor. İşyerlerinden varsa kıdem tazminatı, izin parasını alacak EYT'liler bu yılki aylık, ikramiye ve promosyon artışlarından da yararlanıyor. İşte detayları...