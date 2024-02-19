Emekliye 4.000 TL ek zam takvimi çıktı! En düşük 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya 8 kazanç maaşa ilave edilecek! Seyyanen, refah payı, ikramiye, promosyon...

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Geçen yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye bu yıl 400 bin kişi daha eklenecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen bu kesim, uzun süren mücadelenin ardından yeni haklarla buluşuyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte, EYT'liler en az 10 bin lira aylık alırken, bir dizi ek avantajdan da faydalanacaklar. Emeklilerin en çok beklediği avantajlardan biri, refah payı, zamlı ikramiye ve promosyon gibi ek gelirler oldu. İşte tüm merak edilen ek kazanç takvimi haberimizde...