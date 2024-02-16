TOKİ ayda 7.500 TL'ye 1069 arsa satışı yapacak! 48 il listede: KDV yok, kura yok! %20 indirim ve 24 ay vade fırsatı verilecek! 27-28-29 Şubat - 1 Mart'ta...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde 48 farklı ilde bulunan toplamda 1069 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. 24 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek olan arsa satışları, 27, 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde alıcılarıyla buluşacak.

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Arsa Sahibi Olmanın Kolay Yolu

Bu özel satış, vatandaşlara 24 ay vade imkanı ile muhtelif arsa sahibi olma fırsatı sunuyor. Açık artırma, sabah saat 10:30'da başlayacak ve dört gün boyunca sürecek. Katılımcılar, teminat ödeyerek bu büyük fırsata ortak olabilirler.