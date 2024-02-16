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TOKİ ayda 7.500 TL'ye 1069 arsa satışı yapacak! 48 il listede: KDV yok, kura yok! %20 indirim ve 24 ay vade fırsatı verilecek! 27-28-29 Şubat - 1 Mart'ta...

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm ve şehircilik alanında önemli adımlar atan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir projeye daha imza atıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 48 farklı ilde toplam 1069 muhtelif arsayı açık artırma ile satışa sunmaya hazırlanıyor. 27 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu büyük satış, Emlak Yönetim işbirliği ve Emlak Müzayede platformu üzerinden yapılacak.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:47 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:47
TOKİ ayda 7.500 TL’ye 1069 arsa satışı yapacak! 48 il listede: KDV yok, kura yok! %20 indirim ve 24 ay vade fırsatı verilecek! 27-28-29 Şubat - 1 Mart’ta... 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde 48 farklı ilde bulunan toplamda 1069 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. 24 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek olan arsa satışları, 27, 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde alıcılarıyla buluşacak.

TOKİ ayda 7.500 TL’ye 1069 arsa satışı yapacak! 48 il listede: KDV yok, kura yok! %20 indirim ve 24 ay vade fırsatı verilecek! 27-28-29 Şubat - 1 Mart’ta... 2

48 ilde 1069 arsa %25 peşin 24 ay vade imkanıyla 27-28-29 Şubat - 1 Mart tarihlerinde açık artırma ile satışa çıkıyor. Üstelik peşin ödemelerde %20 indirim imkanıyla!

TOKİ ayda 7.500 TL’ye 1069 arsa satışı yapacak! 48 il listede: KDV yok, kura yok! %20 indirim ve 24 ay vade fırsatı verilecek! 27-28-29 Şubat - 1 Mart’ta... 3

Arsa Sahibi Olmanın Kolay Yolu

Bu özel satış, vatandaşlara 24 ay vade imkanı ile muhtelif arsa sahibi olma fırsatı sunuyor. Açık artırma, sabah saat 10:30'da başlayacak ve dört gün boyunca sürecek. Katılımcılar, teminat ödeyerek bu büyük fırsata ortak olabilirler.

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