Emekliye adım adım yeni maaş: Aylıklar nasıl hesaplandı? Bu ay ne yatacak? e-Devlet'teki hangi tutar neyi gösteriyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ek artışlarla yükseltildi. Ocak ayına ilişkin ek zam farkları geçtiğimiz hafta yatırılırken, emekliler bu hafta sonundan itibaren de yeni aylıklarını hesabında görecek. e-Devlet'teki tutarlar da güncellenirken, emeklilerden pek çok soru geliyor. İşte yanıtları...

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HESAP YAPARKEN DİKKAT!

YENİ AYLIK NASIL HESAPLANDI. REFAH PAYI NASIL EKLENİYOR? EK ÖDEMEDE NE DEĞİŞTİ?

Hem refah payının hem de ek ödemenin yansıtılması konusu en çok sorulan soruların başında geliyor. "Ocak'ta yatırılan maaşın üzerine yüzde 11.68 zam mı eklenecek?" diye soranlar var. Emeklilerin yüzde 37.57'lik zam oranı '11.68 puanlık' refah payı ile yüzde 49.25'e çıkarıldı.

Bu, yüzde 11.68 artış anlamına gelmiyor. Bir de ek ödeme konusu merak ediliyor. Daha önceki ödemelerde de yüzde 4-5 ek ödeme vardı. Şimdi de var. Ancak yeni maaştan hesaplandığı için verilecek ek ödemenin tutarı artıyor. Yeni aylık hesabı şöyle yapıldı: