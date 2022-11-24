Sigorta girişi 1979-1999 arasındakilere mühür basıldı! EYT’de yaş+prim eksiği için TABLO çıktı! Sandıktakilere EYT verildi! Borçlanma, staj, çıraklık şartı...

EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak soruları milyonlarca EYT'li tarafından sıkça araştırılıyor. Yaşa takılanlar EYT yasasını heyecanla beklerken son dakika açıklaması geldi. Bilindiği üzere yeni yılda milyonlarca kişi EYT ile emekli olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emekli olacaklar için kapsam tam olarak netleşmese de düzenleme ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapılıyor. İşte detaylar...