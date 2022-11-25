A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...

A101'in yeni aktüel ürünleri belli oldu. Hafta sonunun yaklaşmasıyla çeyiz alışverişi başladı. Binlerce kişi bu haftanın kataloğunu bekliyordu. Katalogda elektronik aletler, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat, züccaciye, tekstil ve daha bir çok ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. Düğün alışverişine çıkmaya hazırlananlar beklenen an geldi. A101 marketlerine gidenler katalogdaki ürünleri hemen alabilecek. İster taksitle ister peşin ödeyin! İşte A101 24-25-26 Kasım 2022 aktüel ürünleri tam liste...