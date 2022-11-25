A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu haftaki aktüel fırsatları sepetleri doldurup taşıracak! A101 marketlerinde büyük kampanya başladı. A101 yeni aktüel 2022 fiyat listesini açıklanmasının akabinde tüm ürünleri görmek isteyenler hemen araştırmalara koyuldu. Katalogda fırın, süpürge, ütü, telefon, ocak, dolap gibi pek çok ürün yer alıyor. Akel AF380 Midi Fırın 38 L 699 TL'ye, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 289 TL'ye düştü. İşte A101'in bu haftaki indirimli ürünleri sıralı tam LİSTE...
25.11.2022 09:40 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:40
A101'in yeni aktüel ürünleri belli oldu. Hafta sonunun yaklaşmasıyla çeyiz alışverişi başladı. Binlerce kişi bu haftanın kataloğunu bekliyordu. Katalogda elektronik aletler, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat, züccaciye, tekstil ve daha bir çok ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. Düğün alışverişine çıkmaya hazırlananlar beklenen an geldi. A101 marketlerine gidenler katalogdaki ürünleri hemen alabilecek. İster taksitle ister peşin ödeyin! İşte A101 24-25-26 Kasım 2022 aktüel ürünleri tam liste...