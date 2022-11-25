İŞKUR sarı alarmı öttürdü! 9.220 TL maaşla bankaya, kamuya, hastanelere... KPSS'siz, sınav şartsız, deneyimsiz 18-46 yaş arası...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık ayına az bir süre kala güncel iş ilanlarını yayımladı. Yeni ilanlara göre hastanelere, bankalara, kamuya, özel sektöre binlerce personel alımı gerçekleştirilecek. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, sektereter, bekçi, beden işçisi, kaynakçı, elektrikçi, satış danışmanı, muhasebeci, destek elemanı, aşçı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, garson, E-Ticaret Meslek Elemanı, Otomotiv Boya Ustası, Ahşap Mobilya İmalatçısı, Paketleme İşçisi (Gıda) ve daha bir çok meslekte alım yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları belirlenirken 24 ilden başvuru ekranı aktif edildi. İşte İŞKUR iş ilanları...
İŞKUR Kasım ayının son haftasındayken yeni iş ilanlarını duyurdu. Okullara, hastanelere, özel ve kamuya binlerce personel alınacak. Deneyimsiz, tecrübesiz, kadın erkek herkes başvuru yapabilecek. Temizlik personel, güvenlik görevlisi, bekçi alımları başladı. En az ilkokul mezunu olmanı yeterli! Acilen 81 ilden başvuru kabul ediliyor. Online ortamda tek tıkla başvurunuzu gönderebilirsiniz. KPSS şartı aranmıyor, sınav yok, mülakat yok. En az 18 yaşında olmanız gerekiyor. Bazı işlere emekliler de başvurabiliyor. İşte İŞKUR iş ilanları güncel 2022 Kasım!
İŞKUR MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayımladı. Başvurular 21 Kasım'da başlarken 25 Kasım 2022 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
1098 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
MSB perosnel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. İlanda yayınlanan şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaatlarını Milli Savunma Bakanlığı'na iletebilirler. Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından yapılabilir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.