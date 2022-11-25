Yaşa takılanların emeklilik düzenlemesi heyecanla bekleniyor. 1999 yılı ve prim gün sayısını dolduranlar EYT fırsatını kapacak. Bu eksikliklerini giderenler sonrasında düzenlemeden faydalanabilecek. Bakan Bilgin EYT konusunda işverenlere seslenerek EYT'den yararlanarak emekli olan ancak aynı iş yerinde çalışanların normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve bunun düzeltilmesi ile ilgili işverenlerin talepleri olduğunu dile getiren Bakan Bilgin açıklamasında oradaki primi aşağıya çekerek eşit seviyeye getireceğiz açıklamasında bulundu.