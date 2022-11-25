Haberler Ekonomi Videoları EYT'DE SON DAKİKA 5 PUAN DETAYI! Bakan Bilgin işverene seslendi: ''EYT'li çalışanı atma, çalıştır biz sana SGDP pirimi vereceğiz''

EYT'DE SON DAKİKA 5 PUAN DETAYI! Bakan Bilgin işverene seslendi: ''EYT'li çalışanı atma, çalıştır biz sana SGDP pirimi vereceğiz''

EYT'DE SON DAKİKA 5 PUAN DETAYI! Bakan Bilgin işverene seslendi: ''EYT'li çalışanı atma, çalıştır biz sana SGDP pirimi vereceğiz''
25.11.2022 14:38

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 11:31
Gıda üzerinden sinsi oyun!...
Ekonomi 01:00
Sözleşmeli personele kadro...
Ekonomi 02:23
Asgari ücret ne kadar olacak?...
Ekonomi 01:41
İstanbul - Ankara arası 80...
Ekonomi 03:00
Primi eksik olan EYT’li ne...
Ekonomi 02:52
EYT için ‘yıpranma payı’ umudu
Ekonomi 07:17
Yusufeli'nde tarihi gün!...
Ekonomi 01:14
Sağanak uzun süre bizimle!...
Ekonomi 07:14
Bakan Kirişci'den A Haber'de...
Ekonomi 01:32
Doğalgaz destek ödemeleri...
Ekonomi 04:17
Doğal gaza zam yok destek var!
Ekonomi 02:21
Elektrik üretiminin yüzde 44’ü...

Yaşa takılanların emeklilik düzenlemesi heyecanla bekleniyor. 1999 yılı ve prim gün sayısını dolduranlar EYT fırsatını kapacak. Bu eksikliklerini giderenler sonrasında düzenlemeden faydalanabilecek. Bakan Bilgin EYT konusunda işverenlere seslenerek EYT'den yararlanarak emekli olan ancak aynı iş yerinde çalışanların normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve bunun düzeltilmesi ile ilgili işverenlerin talepleri olduğunu dile getiren Bakan Bilgin açıklamasında oradaki primi aşağıya çekerek eşit seviyeye getireceğiz açıklamasında bulundu.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA