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Haberler Ekonomi Ocak 2023'te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! SSK, Bağkur'luya 7.963 TL gövde maaş! En az 5.500 + 2.463 TL ilave...

Ocak 2023'te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! SSK, Bağkur'luya 7.963 TL gövde maaş! En az 5.500 + 2.463 TL ilave...

Emekli ve memurların Ocak ayı zamlı maaşları %30'a yükseltildi. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. 25 yıl hizmeti bulunan bir vatandaşın emekli aylığında 2.463 TL, ikramiyesinde ise 62 bin TL'ye varan artışlar yaşanacak. Bilindiği üzere taban emekli aylığı %57 olarak artırıldı. Bazı emekliler için ikinci zam yolu açılmış oldu. Peki, emekli memur ek gösterge artışı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte en yeni emekli memur maaş tablosu!

takvim.com.tr
09.01.2023 15:03 - Son Güncelleme: 09.01.2023 15:03
Ocak 2023’te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! SSK, Bağkur’luya 7.963 TL gövde maaş! En az 5.500 + 2.463 TL ilave...

Emekli ve memurların 2023 Ocak ayı zamlı maaşları belli oldu. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. Buna göre ek göstergeyle emekli aylığında 2.463 TL'ye varan ek artış yaşanacak. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler!

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Ocak 2023’te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! SSK, Bağkur’luya 7.963 TL gövde maaş! En az 5.500 + 2.463 TL ilave...

Bu ay memurları ve memur emeklilerini yüzde 30 zammın yanı sıra ek gösterge artışı da bekliyor. 25 yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3600'e çıkanların emekli aylığında 2 bin 463, ikramiyesinde de 62 bin liraya varan artış yaşanacak.

Ocak 2023’te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! SSK, Bağkur’luya 7.963 TL gövde maaş! En az 5.500 + 2.463 TL ilave...

Bu ay yüzde 30 zam alan kamu çalışanları ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak.

Ocak 2023’te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! SSK, Bağkur’luya 7.963 TL gövde maaş! En az 5.500 + 2.463 TL ilave...

Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Ocak 2023’te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! SSK, Bağkur’luya 7.963 TL gövde maaş! En az 5.500 + 2.463 TL ilave...

Düzenlemeyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırılırken; öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı.

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