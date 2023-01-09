Ocak 2023'te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! SSK, Bağkur'luya 7.963 TL gövde maaş! En az 5.500 + 2.463 TL ilave...
Emekli ve memurların Ocak ayı zamlı maaşları %30'a yükseltildi. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. 25 yıl hizmeti bulunan bir vatandaşın emekli aylığında 2.463 TL, ikramiyesinde ise 62 bin TL'ye varan artışlar yaşanacak. Bilindiği üzere taban emekli aylığı %57 olarak artırıldı. Bazı emekliler için ikinci zam yolu açılmış oldu. Peki, emekli memur ek gösterge artışı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte en yeni emekli memur maaş tablosu!
09.01.2023 15:03 - Son Güncelleme: 09.01.2023 15:03
Emekli ve memurların 2023 Ocak ayı zamlı maaşları belli oldu. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. Buna göre ek göstergeyle emekli aylığında 2.463 TL'ye varan ek artış yaşanacak. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler!