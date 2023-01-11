Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim gününü dolduranlar yaş beklemeden emekli olacak. Bunu öğrenenlerin en merak ettikleri arasında ise 3600 günden emekli olunur mu sorusu yer aldı. Peki, 2600 günden emekli olunur mu? İşte detaylar...

3600 PRİM ÖDEME GÜNÜNÜ DOLDURAN KADINLAR EYT'DEN EMEKLİ OLUR MU?

3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını kullanabilir. Bu durum özellikle 23.05.2002 tarihi öncesi sigortası başlayan kişiler için geçerlidir. Böylece 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar elde etmiş olduğu hakkı kullanarak emekli olur.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Eğer farklı bir düzenlemeye gidilmez ise kısmi emeklilik şartları bu şekilde:

SSK: 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.

BAĞ-KUR: 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT yasası TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Görüşmeler ocak ayında tamamlanıp aynı ay içinde Resmi Gazete'de yayımlanırsa, yılın ilk ayında yürürlüğe girecek. Ancak, TBMM'deki görüşmelerin uzaması halinde yasanın yürürlüğe girmesi izleyen aylara da kalabilir.

EYT'LİLERE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek. Örneğin yasa 20 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanırsa, 20 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi verenlere emekli aylıkları 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli aylıkları çalışanların prim gün sayıları ile 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre değişecek. E-Devlet'te "Ne kadar emekli aylığı alırım" şeklinde sorgulama yapıldığında çıkan aylık tutarları, bağlanacak emekli aylığının yaklaşık tutarını göstermektedir. Birebir aynı olmasa da e-Devlet'te görünen tutara yakın aylık bağlanır.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLAR NASIL TAMAMLAYACAK?

Prim günü eksik olanların hizmet borçlanması yapabileceği süreler şöyle

Askerlik süreleri

Doğumdan sonraki boşta geçen sürelerin her bir çocukta 2 yıla kadar olan kısmı

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri

Hekimlerin fahri asistanlık süreleri

Yurt dışında öğrenim süreleri

Yurt dışı borçlanması

EYT'DEN EMEKLİ OLANLAR AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞABİLECEK Mİ?

Emekli olan EYT'lilerin aynı işyerinde çalışmaya devam edip etmemesi işçi ile işveren arasındaki anlaşmaya bağlı. İşveren kabul ederse çalışmaya devam edebilir, etmezse çalışamaz.