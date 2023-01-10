İslam Memiş ’%15 İLAVE’ dedi! Tarih belli oldu! Memura, emekliye EK ÖDEME! 4 bin 500 TL hesaba yatacak! En düşük maaş 13.596 TL...

Memura ve emekliye ek 5 bin TL zam sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Bu nedenle vatandaşlar seyyanen zam hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Gerçekleşecek kabine toplantısının ardından memur maaşlarına ek zammın olup olmayacağı merak edildi. İşte emekliye çifte zam ve konu hakkında merak edilenler...