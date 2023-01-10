İslam Memiş '%15 İLAVE' dedi! Tarih belli oldu! Memura, emekliye EK ÖDEME! 4 bin 500 TL hesaba yatacak! En düşük maaş 13.596 TL...
Memur maaşlarına 4.500 TL ek zam yapılacağına dair iddialar gündemde yerini aldı. Konuyla ilgili detayların ise bu akşam yapılacak olan yılın ilk Kabine Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor. Peki, memura ek zam yapılacak mı? Seyyanen zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar.
10.01.2023 10:10 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:10
Memura ve emekliye ek 5 bin TL zam sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Bu nedenle vatandaşlar seyyanen zam hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Gerçekleşecek kabine toplantısının ardından memur maaşlarına ek zammın olup olmayacağı merak edildi. İşte emekliye çifte zam ve konu hakkında merak edilenler...
3600 EK GÖSTERGE ÜZERİNDEN ÖDENECEK
Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları gelecek aydan itibaren 3600 ek gösterge üzerinden ödenecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye çıkacak.