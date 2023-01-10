Kısmi emekliliğe 3600 prim anahtarı! EYT'de KÖK TARİH netleşti! 4a-4b-4c 5.000 prim + 99 öncesi sigortalılar EYT fenerini yakacak! 2000 sonrası yaş haddi...

Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği günü merakla bekliyor. Kısa bir zamanda hayata geçecek EYT düzenlemesinde tüm şartlar belli oldu ve düzenlemeyle birlikte emekli olacaklar maaş ile tazminat hesaplarını yapmaya başladı. Bu bağlamda milyonlarca EYT'li Meclis'ten geçecek yasal düzenlemeye odaklanmış durumda. Yaş sınırının koyulmaması EYT'lileri sevince boğarken şimdi emeklilik işlemleri için gün sayılıyor. Peki, EYT yasalaştı mı, kimler emekli olacak? EYT 3600 emeklilik şartları neler? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak, kaç TL olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...