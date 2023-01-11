Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payıyla yüzde 30 zam yansıtılırken, bir artış da 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek göstergelerle gelecek.Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek.Geçtiğimiz yıl düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu.Ancak bu kazanım Temmuz'da ve bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla büyüdü.
EMEKLİ AYLIĞINA YENİ ZAM
Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanlardan 30 yıl hizmeti olanların emekli aylıklarına 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 240 lira seviyesinde ilave artış yapılacak.Eğer hizmet süreleri 25 yıl ise ek göstergenin emekli aylıklarında getireceği artış 2 bin 115 lira olacak.Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların emekli aylıkları ise bu düzenleme nedeniyle 25 yıl hizmeti varsa 2 bin 463, 30 yıl hizmeti varsa 2 bin 587 lira artacak.Ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında da yüzde 30'luk Ocak zammına ilave 260 lira artış olacak.Emekli aylıklarında yaşanacak yükseliş mevcutta emekli olan devlet memurlarına da yansıyacak. Ancak ikramiyede durum farklı.Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor.Ek gösterge artışı 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceği için, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesini veren ikramiyedeki artıştan yararlanabilecek.Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 67 bin 200 lira, 2200'den 3600'e çıkması da 77 bin 610 lira artış getirecek.Yeni ek göstergenin memur maaşına etkisi ise sınırlı olacak. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak.