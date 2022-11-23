Muhalefet üzülecek! Yerli otomobil TOGG’un 115 tedarikçisinden 86’sı yerli!

115 TEDARİKÇİNİN 86'SI YERLİ

"Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Togg'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir. Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu için, bu yerlilik oranlarını çok daha yukarılara taşıyabilmek yine bizim elimizde.