Muhalefet üzülecek! Yerli otomobil TOGG'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerli!
Muhalefetin 'yerli değil' iddialarına cevap niteliğindeki açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, "Togg'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir. Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu için bu yerlilik oranlarını çok daha yukarılara taşıyabilmek yine bizim elimizde" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde, pandemiye rağmen sanayide 1 milyon ilave istihdam oluşturduklarını belirterek, "Türkiye'de hala fabrika kurulmadığını, üretim yapılmadığını iddia eden varsa, ben kendilerini Türkiye'nin dört bir tarafındaki OSB'lere, Endüstri Bölgelerine, Sanayi Sitelerine davet ediyorum." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Varank Yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRK MÜHENDİSİNİN GELDİĞİ NOKTA
Varank, Türkiye'nin Otomobili Togg'un seri üretim bandından indiğine, Türkiye'deki üretim altyapısının ve Türk mühendislerinin kabiliyetlerinin hangi noktalara geldiğini gösteren en güzel örneklerden biri olduğuna dikkati çekti.
MÜSTESNA BİR YER
Togg'un otomotiv sektörünü ve tedarik endüstrisini kökten dönüştürme potansiyeline sahip müstesna bir proje olduğunu vurgulayan Varank, şu ifadeleri kullandı:
115 TEDARİKÇİNİN 86'SI YERLİ
"Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Togg'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir. Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu için, bu yerlilik oranlarını çok daha yukarılara taşıyabilmek yine bizim elimizde.