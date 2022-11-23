Kentsel dönüşümde bir devrim! 688 daire ve 57 iş yeri hak sahiplerine verildi
Kağıthane Belediyesi, Yahya Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 688 daire ve 57 iş yeri; bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla noter huzurunda hak sahiplerine teslim edildi.
Kağıthane Belediyesi, Yahya Kemal Mahallesi'nde tamamladığı 688 daire ve 57 iş yerini kapsayan kentsel dönüşümü tamamlayarak, noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahiplerine mülkleri teslim etti.
DÜZCE'DE KONUTLARIN YÜZDE 75'İ YENİLENDİ
Kurum'un konuşmalarından satır başları:
"Düzce'de 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem vesilesiyle hepimiz sarsıldık, etkilendik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız deprem bölgesine giderek vatandaşlarımızın yanında yer aldılar. 37 ekibimiz hasar tespit çalışmasına başladı. Hasar tespitleri tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın güvenliği için evlerine girmemeleri içi önemle rica ediyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyoruz. 99 Düzce depreminden sonra başlatılan kapsamlı dönüşüm çalışmalarının olumlu sonuçlarını net şekilde görüyoruz. Düzce'deki binalarımızın yüzde 75'ini yeniledik. Görüyoruz ki Düzce depreminde hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmedi. Ağır hasarlı binalarımız varsa, Düzce'mizde gereken icraatları en hızlı şekilde başlatacağız. Düzce'de hiçbir binamız yıkılmadı. Şehirlerimizi kararlılıkla depreme hazırlamaya devam edeceğiz.
Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. Ülkemizin 81 ilinde yürüttüğümüz projeler var. Riskli yapıları dönüştürüyor, şehirlerimiz adeta yeniden imar ediyoruz. En süratli şekilde İstanbul geliyor. Bu şehrimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Projemizi bugün nihayet erdirdik, mahallemizi örnek olacak şekilde şehircilik eserine kavuşturduk. Ödemeler Haziran 2023'te başlayacak. 15 yıl vadeyle aidat öder gibi varsa ödemelerini gerçekleştirecekler. İstanbul'u depreme karşı güçlü ve dirençli kılacağız. Biz sizlere hizmet etmek için emin olun gece gündüz çalışıyoruz. 695 bin konutun İstanbul'da dönüşümünü gerçekleştirdik"
VATANDAŞIN TAVRI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kağıthane İlçemiz Yahya Kemal mahallemizin tarihi günü. Sizlerle bu riskli alanda yapılan istişareler ve sizin desteğinizle alınan karar çok önemli. Kentsel dönüşümle ilgili riskli alanlarda hemşehrilerimizin duruşu, kentsel dönüşümü hızlı hale getiriyor. Bütün hemşehrilerimize güçlü desteklerinden ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşümü bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Tedbir ve riski sıfırlamak için akılla, ilimin ışığında, istişareyle başta kentsel dönüşüm olmak üzere bütün tedbirlerimizi almalı." dedi.
VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin "Bugün hamdolsun verdiğimiz sözü tuttuk. Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımız sayın valimiz hep sahadaydı, değerli komşularımızla beraberdi. 688 konut 57 iş yerini tamamlamış olduk. Yahya Kemal Mahallesi sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. Kentsel dönüşüm yaparken tek gayemiz insanların güvenli ve huzurlu binalarda yaşamasıydı." şeklinde konuştu.