İŞKUR duyurdu 7.500 TL maaş verilecek! İlköğretim mezunu, sınavsız binlerce TYP personel alımı start aldı! İşte şartlar...
Habere göre alım tek bir ilde olmayacak ve ülkenin dört bir yanına yayılacak. İşe alım esnasında vatandaşlardan KPSS puanı istenmeyecek. Nitelikli çalışan alımı olacağı gibi en az ilkokul mezunu olan kişilerinde girebileceğin ilanlar olacak.
24.11.2022 12:30 - Son Güncelleme: 24.11.2022 12:31
Personel arayan firmalar ile iş arayan kimseleri bir araya getiren İşkur seneler içerisinde binlerce vatandaşa iş imkânı sağlamış bir kurumdur. Hemen her ay gerek kamudan gerekse özel kurumlardan binlerce iş ilanı yayımlamaktadır.
Aylık Ne Kadar Ödeneceği Belli Oldu
İş arayanlar bu hususta çıkan her yeni haberi büyük bir sevinçle karşılamaktadır. İŞKUR'unda bu hususta bir müjde vereceğine dair haberler dolanırken detaylar konusu ile alakalı da veriler gelmeye devam ediyor.