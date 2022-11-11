Muhalefet olacağım diye rezil oldu! Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u karbüratörlü sandı





SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bilinçli cahillik başka bir olay.

Sorsanız bu kadın kendine 'entelektüel' der...

Bu kadar uzmanın çabasına ve emeğine karşılık hala bunu söylemek.

Canavar gibi araba yap, birileri karalamaya çalışsın! Vay arkadaş!

Kıskançlık tavan yapmış.

Araba parçalarını bilmiyor da devasa fabrkadan da mı haberin yok!

Bilmediği konu hakkında konuşma cesaretine güzel örnek.



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