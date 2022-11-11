Muhalefet olacağım diye rezil oldu! Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u karbüratörlü sandı

Dünya, enerji ve gıda kriziyle boğuşurken Türkiye, kendi yüzyılını başlattı. Yerli ve milli hamleleriyle 'Türkiye Yüzyılı' için kolları sıvadı.
Savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan ulaşıma pek çok alanda tarihe geçecek projelere imza attı. Bunların başında, yerli otomobilimiz TOGG vardı. 29 Ekim'de, tam da cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünde banttan indirilen TOGG, göğsümüzü kabarttı. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli aracımız, dünyanın manşetlerine taşındı.
Teknoloji devi ülkeler, Türkiye'nin başarısını ayakta alkışladı. TOGG'a övgüler yağdırdı. Mart ayında satışa çıkacak yerli otomobile sipariş üstüne sipariş yağdı. İşte bu başarı düşman çatlattı. Kimileri 'yerli değil' kimileri de 'taklit' iftirası attı.