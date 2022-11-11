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    Muhalefet olacağım diye rezil oldu! Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u karbüratörlü sandı

    Türkiye, tarihi başarıya imza attı. İlk yerli otomobilini yaptı. Teknoloji devleri TOGG’a hayran kaldı. Ancak birileri yine kulp takmaya kalktı! Bu kez Pelin Batu, yüzde yüz elektrikli aracı karbüratörlü sandı! Milyonları şoka uğrattı.

    Togg büyük ayıp

    Dünya, enerji ve gıda kriziyle boğuşurken Türkiye, kendi yüzyılını başlattı. Yerli ve milli hamleleriyle 'Türkiye Yüzyılı' için kolları sıvadı.



    Savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan ulaşıma pek çok alanda tarihe geçecek projelere imza attı. Bunların başında, yerli otomobilimiz TOGG vardı. 29 Ekim'de, tam da cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünde banttan indirilen TOGG, göğsümüzü kabarttı. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli aracımız, dünyanın manşetlerine taşındı.



    Teknoloji devi ülkeler, Türkiye'nin başarısını ayakta alkışladı. TOGG'a övgüler yağdırdı. Mart ayında satışa çıkacak yerli otomobile sipariş üstüne sipariş yağdı. İşte bu başarı düşman çatlattı. Kimileri 'yerli değil' kimileri de 'taklit' iftirası attı.



        Son olarak Pelin Batu sahneye çıktı. "Togg'un karbüratörü yurt dışından geliyor" çıkışı yaptı! Bu sözleriyle cehaletini kanıtladı. Çünkü karbüratör çoktan tarihe karışmıştı! Yapay zekaya sahip yüzde 100 elektrikli Togg, çağın ötesinde bir teknolojiyle yapıldı! 'Eleştirmek' için konuşanlar, yine şaşırtmadı!



        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        Bilinçli cahillik başka bir olay.
        Sorsanız bu kadın kendine 'entelektüel' der...
        Bu kadar uzmanın çabasına ve emeğine karşılık hala bunu söylemek.
        Canavar gibi araba yap, birileri karalamaya çalışsın! Vay arkadaş!
        Kıskançlık tavan yapmış.
        Araba parçalarını bilmiyor da devasa fabrkadan da mı haberin yok!
        Bilmediği konu hakkında konuşma cesaretine güzel örnek.

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        Togg büyük ayıp
        Haberler Güncel Muhalefet olacağım diye rezil oldu! Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u karbüratörlü sandı
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