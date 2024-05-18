Milyonlara yeni zam: Temmuz artışı için ipucu, Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi! Memurların, emeklilerin maaşı ne kadar artacak?

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammının ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Enflasyon tahminleri zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.46'ya, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 20'ye ulaşacağını gösterdi.
Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz'da maaşlara yansıyacak 2024'ün ikinci artışını merakla bekliyor.
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.
İŞTE 2 AYLIK TAHMİN
TÜİK verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 çıkarken, zam oranlarının belli olması için geriye 2 veri kaldı.