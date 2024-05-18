Milyonlara yeni zam: Temmuz artışı için ipucu, Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi! Memurların, emeklilerin maaşı ne kadar artacak?

1 Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz'da maaşlara yansıyacak 2024'ün ikinci artışını merakla bekliyor.

2 Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.