MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Yüzde 20’lik zamla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor…

1 Ocak ayında maaşları yüzde 49.25 artırılan memurlar ve memur emekliler gözünü şimdi de Temmuz ayına çevirdi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Temmuz'da maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

2 ENFLASYON FARKI VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 oldu. memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yüzde 3.23 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 13.56'ya ulaştı. Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.