MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Yüzde 20’lik zamla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor…

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi hem farkın hem zam oranının ipucunu verdi. Peki memur ve memur emeklisinin zamlı Temmuz maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Ocak ayında maaşları yüzde 49.25 artırılan memurlar ve memur emekliler gözünü şimdi de Temmuz ayına çevirdi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Temmuz'da maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.
ENFLASYON FARKI VAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 oldu. memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yüzde 3.23 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 13.56'ya ulaştı. Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.
2 AYLIK TAHMİN GELDİ
Enflasyon farkına ilişkin yeni ipucu da geldi. Merkez Bankası'nın açıkladığı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 3.04, Haziran için yüzde 2.56 olarak yer aldı. Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda alacağı enflasyon farkı yüzde 9.10'a, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.01'e ulaşacak.