SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez'in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. 4 aylık enflasyona göre artış yüzde 18.72 çıkarken, kalan 2 veri için ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşı ne kadar olacak? Kök aylıklar ne kadar artacak? İşte bu soruların yanıtları...
Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Yaklaşık 1.5 ay sonra emeklilerin zam oranları belli olacak. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri kök aylıklara yansıtılacak artışı ortaya koyacak. Bu oran merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
YENİ ANKET AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olması için geriye sadece Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de bu verilere ilişkin ipucunu verdi.
İŞTE TÜFE TAHMİNLERİ
Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 3.04, Haziran ayı için de yüzde 2.56 oldu. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 25.46'yı bulacak.