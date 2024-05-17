SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez'in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. 4 aylık enflasyona göre artış yüzde 18.72 çıkarken, kalan 2 veri için ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşı ne kadar olacak? Kök aylıklar ne kadar artacak? İşte bu soruların yanıtları...