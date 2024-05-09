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Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı? Milyonlara maaş rehberi! Emekliye yeni kök aylık...

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı, ekonomik beklentilerin ve enflasyon oranlarının göz önünde bulundurulmasıyla şekilleniyor. Merkez Bankası tarafından yayımlanan anket sonuçları ve Nisan ayındaki enflasyon rakamları, Temmuz ayında uygulanacak zam oranları için belirleyici olacak önemli göstergeler arasında yer alıyor. Emekliler için yapılacak bu düzenleme, hem zam oranlarını hem de ek iyileştirmeleri kapsayacak şekilde tasarlanmış durumda. Peki bu artışlar kök maaşlara, taban aylıklara nasıl yansıtılacak? Emeklileri neler bekliyor? İşte Takvim.com.tr farkıyla örnek hesaplamalar ve 10 soruda maaş rehberi…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 10:19 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 10:17
Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı? Milyonlara maaş rehberi! Emekliye yeni kök aylık... 1

Emeklilerin gözü yaklaşan Temmuz zammına çevrildi. Temmuz'da tüm emekli aylıkları masaya yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, ayrıca ek iyileştirmeler de masaya yatırılacak.

Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı? Milyonlara maaş rehberi! Emekliye yeni kök aylık... 2

Refah payı, taban aylık artışı gibi formüller bu kapsamda değerlendirilecek. Peki bu artışlar nasıl uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Emekliye yeni kök aylık

Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı? Milyonlara maaş rehberi! Emekliye yeni kök aylık... 3

KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK NEDİR?
Emekli aylığı, çalışanların ilk işe giriş tarihinden emeklilik başvurusu yaptığı tarihe kadar tüm kazançları hesaba katılarak belirleniyor. Bu aylık tutarı emeklinin kök aylığı oluyor. Kök aylığa her ay yüzde 4 (7 bin 135 liranın altında yüzde 5) oranında ek ödeme de ilave edilerek emeklinin hesabına yatırılıyor.

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