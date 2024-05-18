Memurlar dikkat! Kamuda Tasarruf Genelgesi yürürlüğe girdi! Fazla mesai ücreti olacak mı? Dikkat çeken detay

Son dakika haberleri... Kamu için hazırlanan Tasarruf Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge ile birlikte kamu görevlilerinin cep telefonlarına limit geldi. Kamu personelleri zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. 3 yıl süreyle taşıt alımı yasaklanırken, yeni lojman, kamp, kreş ve sosyal tesisle ilgili arsa satın alınmayacak. Peki memura fazla mesai ücreti verilecek mi? İşte detaylar...