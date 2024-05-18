Memurlar dikkat! Kamuda Tasarruf Genelgesi yürürlüğe girdi! Fazla mesai ücreti olacak mı? Dikkat çeken detay

Son dakika haberleri... Kamu için hazırlanan Tasarruf Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge ile birlikte kamu görevlilerinin cep telefonlarına limit geldi. Kamu personelleri zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. 3 yıl süreyle taşıt alımı yasaklanırken, yeni lojman, kamp, kreş ve sosyal tesisle ilgili arsa satın alınmayacak. Peki memura fazla mesai ücreti verilecek mi? İşte detaylar...
Kamuda ilk yıl 250 milyar TL'yi bulması beklenen tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge resmen devreye girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarı (1.370 TL) geçmeyecek.
Tüm yazışmaların elektronik bilgi sistemi üzerinden yapılması sağlanacak. Elektronik bilgi sistemleri üzerinden yapılan resmi yazışmalar ayrıca posta ile gönderilmeyecek.