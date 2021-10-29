İŞKUR güncel iş ilanları! 3.771 temizlik görevlisi ve 1.495 güvenlik görevlisi alınacak! İlkokul mezunu olmanız yetiyor! İşte başvuru şartları...

İŞKUR güncel iş ilanları haberimizde! Yeni iş ilanlarına göre İŞKUR aracılığı ile 3.771 temizlik görevlisi ve 1.495 güvenlik görevlisi alınacak. Başvuru şartları açıklandı. Temizlik görevlisi olarak çalışabilmek için en az ilkokul mezunu olmanız, güvenlik görevlisi olarak çalışabilmek için de en az lise mezunu olmanız yetiyor. Şartları taşıyanlar kamu ve özel sektörde görevlendirecek. Özel sektördeki kurumlar KPSS şartı aramazken, kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS'den 50 puan üzeri almış olmanız gerekiyor.