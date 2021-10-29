İŞKUR güncel iş ilanları! 3.771 temizlik görevlisi ve 1.495 güvenlik görevlisi alınacak! İlkokul mezunu olmanız yetiyor! İşte başvuru şartları...
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 3.771 temizlik görevlisi ve en az lise mezunu silahlı, silahsız 1.495 güvenlik personeli alınacak. Personeller Türkiye'nin pek çok farklı ilinde istihdam edilecek. İş arayanlar İŞKUR'un güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. İster ilkokul mezunu olun, ister lise, ister üniversite! İşsiz kalanlar İŞKUR aracılığı ile 2021 yılında da iş bulmaya devam ediyor. Temizlik görevlisi olarak ya da güvenlik personeli olarak çalışmak isteyenler için İŞKUR 3.771 temizlik görevlisi ve 1.495 güvenlik personeli alımları hakkında yayınlanan iş ilanına haberimizde yer verdik. İşte başvuru şartları ve tarihleri...
İŞKUR güncel iş ilanları haberimizde! Yeni iş ilanlarına göre İŞKUR aracılığı ile 3.771 temizlik görevlisi ve 1.495 güvenlik görevlisi alınacak. Başvuru şartları açıklandı. Temizlik görevlisi olarak çalışabilmek için en az ilkokul mezunu olmanız, güvenlik görevlisi olarak çalışabilmek için de en az lise mezunu olmanız yetiyor. Şartları taşıyanlar kamu ve özel sektörde görevlendirecek. Özel sektördeki kurumlar KPSS şartı aramazken, kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS'den 50 puan üzeri almış olmanız gerekiyor.
İŞKUR 3. 771 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI!
İŞKUR'un internet adresine girerek temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adrese giriş yaptıktan sonra 'Meslek' yazan kutucuğa 'Temizlik Görevlisi' yazmanız ve arama butonuna basmanız yeterlidir.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN BAŞVURU EKRANI
Eğer ilk kez İŞKUR üzerinden başvuruda bulunuyorsanız İŞKUR kaydı oluşturmanız gerekir. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.