Hemen teslim! 360 ay, 240 ay, 180 ay, 120 ay seçenekleri! 100.000 TL, 200.000 ve 300.000 TL anında hesaba yatıyor!

Sabit faizli ve en uygun ödeme planı ile kullandırılacak kredi kapsamında 120 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır. 100 bin TL için aylık en düşük 2.221 TL taksitlerle vatandaşların rahatça ev sahibi olması sağlanacak. Kişiye özel oluşturulacak ödeme planı bütçelerine göre uygun bir taksit belirleme avantajından yararlanabilecekler.