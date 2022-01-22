Honda Civic, Ford Fiesta, Kuga, Focus, Dacia Duster ve Peugeot SUV 100.000 TL sıfır faizle! Şimdi al Nisan'da öde!
Peş peşe açıklama yapıldı. 100.000 TL sıfır faizle! Şimdi al Nisan'da öde kampanyası ses getirdi. TCMB faiz indirimine rağmen banka kredilerinde gözle görülür bir indirim yaşanmadığı belirtilmişti. Ancak ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında birçok otomobil markasının sıfır modellerde indirime girmesinin ardından taşıt kredilerine olan ilgi de yeniden arttı. Avantajlı geri ödeme seçenekleri ve faiz oranları ile sadece bankalar değil, aynı zamanda anlaşmalı otomobil markalarının modellerini satın alacaklar için finans kuruluşları da %0 faiz avantajları ile devreye girdi. Adeta taşıt kredisi yarışı başladı. İşte 2022 yılında otomobil sahibi olmak isteyenler için en uygun taşıt kredisi kampanyaları.
22.01.2022 08:36
- Son Güncelleme: 22.01.2022 08:36
Halkbank ve Vakıfbank Taşıt Kredileri
Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları tarafından sıfır km ve ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere cazip faiz oranları ile 2022 yılında da avantajlı krediler sunuluyor. Taşıt kredilerinin yıllık %34'e kadar yükselmesine rağmen kamu bankaları düşük faiz uygulamaya devam ediyor.
Taşıt kredisi kampanyalarından yararlanarak kamu bankaları aracılığıyla taşıt kredisi almak isteyenler için ayrıca cazip geri ödeme seçenekleri ve 3 aya kadar erteleme seçenekleri de sunulmaya devam ediyor.
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