Aylık 1.642 TL taksitlerle ev sahibi olma müjdesi! Biraz önce belli oldu! Ziraat Bankası ve Halkbank düğmeye bastı yıktı geçti
Ziraat Bankası ve Halkbank düğmeye bastı dengeler değişti. Konut kredisi faiz oranları son dönemde TCMB faiz indirimlerine rağmen yükseldi. Artan faiz oranları nedeniyle ev satın almakta zorlanan kişiler kamu bankalarında gelen avantajlı faiz oranları sayesinde bu hayallerini gerçeğe kavuşturacak. Çalışana ve emekliye sunulan cazip konut kredileri ile Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından, kira öder gibi herkesin ev sahibi olmasını sağlayacak en avantajlı konut kredisi kampanyaları sunuluyor. Özel bankalarda ise konut kredisi faiz oranları ise ortalama %2'nin üzerine çıkmış durumda. İşte kira öder gibi sizleri ev sahibi yapacak o kampanyalar
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası Konut Kredisi kapsamında emekliye, çalışana sıfır veya ikinci el konut alacak tüm vatandaşlara %1,20'den başlayan avantajlı faiz oranları ile kredi fırsatı sunuyor.
Tercih edilecek konut kredisi türüne göre belirlenen özel faiz oranları, vade ve kredi miktarına göre de değişiklik gösterebilir. 120 ay vade seçenekleri ile yer verilen krediler kapsamında, 150 bin lira konut kredisi için aylık 2 bin 365 TL'den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olmanız mümkündür.
Ayrıca ev sahibi olmak isteyen emekli vatandaşlar için de Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında Konut Kredisi sağlayan Ziraat Bankası, %1,29'dan başlayan faiz oranları ile kredi sunuyor. Bu sayede aylık 1.642 TL'den başlayan taksit tutarı ile emeklinin ev sahibi olması da mümkün hale getirilmiştir.
1 milyon TL ve üzerinde kredi talepleri için faiz oranları ise ilgili kredi paketi içinde %1,34 olarak belirlenmiştir. Çalışanın Artısı Kredi Paketi için de benzer oranlar geçerli olacaktır. Ziraat Bankası üzerinden talep edilecek konut kredilerinde ayrıca uygun geri ödeme seçenekleri de uygulanmaktadır.
Halkbank Konut Kredisi
Türkiye'nin önde gelen kamu bankası Halkbank, aylık 1.576 TL'den başlayan taksitlerle herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. 1. el konutlarda geçerli olmak üzere %1,20'den başlayan faiz oranları ile konut kredisi verilmektedir.