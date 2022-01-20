Sahaya indiler! 1 milyon TL alabilirsiniz! Katılım Bankaları Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım dengeleri sarstı!

Türkiye'nin önde gelen kamu katılım bankaları tarafından en düşük kar oranları ile herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi fırsatları sunulmaya devam ediyor. 2022 yılında ev sahibi olmak isteyen ancak bankaların yüksek faiz oranları altında ezilmek istemeyen vatandaşlar katılım bankaları ile bu isteklerini gerçekleştirebilirler. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım Bankası tarafından sunulan konut kredileri, düşük kar oranları ile faizsiz bir şekilde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara görülmemiş fırsatlar sunuyor.