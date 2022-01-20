Sahaya indiler! 1 milyon TL alabilirsiniz! Katılım Bankaları Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım dengeleri sarstı!
Emlak Katılım Bankası düşük kar oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile vatandaşların faizsiz ev sahibi olmasını sağlıyor. Yeni Evini Bekletmeyen Konut Finansmanı ile evin %100'üne kadar kredi desteği sağlanıyor.
Türkiye'nin önde gelen kamu katılım bankaları tarafından en düşük kar oranları ile herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi fırsatları sunulmaya devam ediyor. 2022 yılında ev sahibi olmak isteyen ancak bankaların yüksek faiz oranları altında ezilmek istemeyen vatandaşlar katılım bankaları ile bu isteklerini gerçekleştirebilirler. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım Bankası tarafından sunulan konut kredileri, düşük kar oranları ile faizsiz bir şekilde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara görülmemiş fırsatlar sunuyor.
100 bin TL ve üzerinde olan konut finansmanı talepleri için banka şubelerinden işlem yapılması gerekmektedir. 120 ay vade fırsatları ve uygun kar oranları ile Emlak Katılım birçok alternatif konut finansmanı seçeneğini bir arada sunmaktadır.
Konut kredisi kapsamında göre değişmekle birlikte, %1,49'dan başlayan kar oranları ile faizsiz olarak vatandaşların ev satın almak için uygun finansmandan yararlanması sağlanacaktır. Türkiye'nin önde gelen katılım bankalarından Emlak Katılım Bankası, konut dışında bireysel ve ticari birçok kredi türünde faizsiz seçenekler sunar.
Vakıf Katılım Konut Finansmanı
Kamu katılım bankaları arasında oranları ile dikkat çeken Vakıf Katılım Bankası, 120 ay vade seçenekleri ve evin %80'ine kadar kredi seçeneği sunulmaktadır. %1,54'ten başlayan kar oranları ile kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz konut kredisi kampanyası, sıfır ve ikinci el konutlara göre farklı oranlarla sunulur.
1 milyon TL ve altında konut finansmanı için %1,54 olarak hesaplanan kar oranları, 1 milyon TL ve üzerinde finansman talep edecekler için %2,99 olarak belirlenmiştir. Faizsiz bankacılık alanında faaliyet gösteren Vakıf Katılım sayesinde vatandaşların 2022 yılında rahatça ev sahibi olması için kredi sağlanacak.