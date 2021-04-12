Geri ödeme mödeme yok! Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit destek sağlıyor! İşte o koşullar
Geri ödeme mödeme yok! Devlet karşılıksız olarak 9000 TL'ye yakın nakit veriyor. Kazanç gidişatına göre listenin en alt kısmında kalan vatandaşlar için doğrudan parasal dayanak başlatan devlet bunun yanında değişik takviyeleri de ödemeye devam etti. Bu takviyelerden kimileri de, bayanlara sağlanan ödemeler. Bu ödemeler toplam 8 bin TL'lik bir sayıyı aşarken, kimlerin nasıl müracaat yapabileceğine dair ayrıntıları haberimizde sizler için toparladık. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar müracaatlarını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler. Bu evrede müracaat yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden müracaat yapılabilir.
Devlet tarafından sağlanan yardımlar vatandaşlar tarafından incelenmeye devam ediliyor. Özellikle pandemi süreci ve sonrasında kişiler devletin sağladığı karşılıksız takviye ödemelerini merak ediyorlar. Bireylerin ekonomi açısından mağduriyet yaşamamaları ve zorlanmamaları ismine sağlanan bu yardımların kimilerine ise müracaatlar geçmişe dönük olarak da yapılabiliyor. Bu kapsamda sağlanan bu devlet desteklerinden faydalanmak isteyenler için adım adım başvuru süreci.
EN AZ 7 BİN 325 TL DOĞUM İZNİ PARASI
Devlet çalışma hayatı içerisinde yer alan annelere de destek ödemesi yapmakta.
Çalışan annelere sağlanan destek ödemeleri izin süreci sırasında oluyor. Doğum öncesinde ve sonrasında belli bir süre izinli olan kadınlara, ödemeler devlet tarafından yapılır. Bu süreçte çalışanın işyeri ödeme yapmazken devlet ise maaşa göre belirlenen tutarda doğum izni ödemesi yapar.
Doğum izni ödemesi çalışanın maaşına göre belirlenir. Asgari ücretle çalışan bir kadın doğum izni sürecinde 7 bin 325 TL ödeme alır. 16 hafta için ödenen bu destekten faydalanmak için ise kadınların sağlamaları gereken en önemli şart prim şartı. Doğum izni ödemesi için kadınların başvurudan önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.