En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-BAĞ-KUR'luya %45'lik zam farkı oluştu!

Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, milyonlarca emeklinin emekli maaşlarına yapılacak zam oranları büyük bir ilgiyle takip edildi. Resmi açıklamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 49.25 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak, bu iki grup arasında oluşan 11.68 puanlık fark, ek artış ve refah payı konularını gündeme taşıdı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Şimdi, bu konuda nihai kararı verecek olan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Emeklilere ek zam yapılıp yapılmayacağı ve refah payı zammının ne kadar olacağı, emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.