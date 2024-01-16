Emekliye %50.7'lik ek zam onayı geldi! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur, işçi emeklisine %7,43 refah payı ile 11.194 TL maaş hesabı çıktı! %4-5 ek ödeme ilavesiyle...

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği ek zam bugün netleşiyor.

Ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 37.57 çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyan yüzde 37.57'lik zam oranını refah payı ile yükseltecek, en düşük emekli aylığı ödemesini yukarı çekecek çeşitli formüllerin yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.