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Emekliye %50.7'lik ek zam onayı geldi! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur, işçi emeklisine %7,43 refah payı ile 11.194 TL maaş hesabı çıktı! %4-5 ek ödeme ilavesiyle...

Emeklileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrasında, emekli maaşlarına yapılacak zammın detayları belli olacak. Yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammı üzerinde iyileştirmelerin yanı sıra, emekliye refah payı düzenlemesi de içeren bir yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulacak. SGK tarafından 2024 emekli zammı için beklentilerin yüksek olduğu bu dönemde, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 16:17 Güncelleme 16 Ocak 2024, 17:29
Emekliye %50.7’lik ek zam onayı geldi! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur, işçi emeklisine %7,43 refah payı ile 11.194 TL maaş hesabı çıktı! %4-5 ek ödeme ilavesiyle... 1

Türkiye'de emeklileri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında emekli maaşlarına yapılacak ek zam ve kök zammı iyileştirme rakamlarını açıklamak üzere kameraların karşısına geçiyor.

Emekliye %50.7’lik ek zam onayı geldi! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur, işçi emeklisine %7,43 refah payı ile 11.194 TL maaş hesabı çıktı! %4-5 ek ödeme ilavesiyle... 2

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği ek zam bugün netleşiyor.

Ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 37.57 çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyan yüzde 37.57'lik zam oranını refah payı ile yükseltecek, en düşük emekli aylığı ödemesini yukarı çekecek çeşitli formüllerin yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Emekliye %50.7’lik ek zam onayı geldi! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur, işçi emeklisine %7,43 refah payı ile 11.194 TL maaş hesabı çıktı! %4-5 ek ödeme ilavesiyle... 3

Peki, emekliye ne kadar zam yapılacak? Masada hangi formüller var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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