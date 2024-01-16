EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarına refah payı için 2 formül! EYT'liler de zamdan yararlanabilecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği ek zam bu hafta netleşiyor.

Ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 37.57 çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyan yüzde 37.57'lik zam oranını refah payı ile yükseltecek, en düşük emekli aylığı ödemesini yukarı çekecek çeşitli formüllerin yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Peki, emekliye ne kadar zam yapılacak? Masada hangi formüller var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

GÖZLER KABİNE'YE ÇEVRİLDİ

Faruk Erdem: Bugün Kabine toplanacak. Aslında emeklilerle ilgili oranlar Aralık ayının enflasyon verilerinin açıklanması ile ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon %37,57 oldu. Bu SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturdu. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile 49.25'lik bir oran çıktı. Bu aradaki farkın kapatılması için SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bir iyileştirme formülü ortaya çıktı. Bu da yasa ile olabilecek bir şey. Önce Kabine'de karar verilecek, sonra bir yasal düzenleme olarak Meclis'teki torba yasanın içine konulacak. Bu iyileştirme nasıl olacak? 2 tane formül var.





İLK FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR

Ocak Temmuz eşitliği. Hem memur emeklilerinin hem de SSK memur emeklilerinin 2024 yılı içerisinde alacakları 2 artış var. Birisi Ocak'ta birisi Temmuz'da. Yıl boyunca alınacak zamların iki kesim arasında eşitlenmesi hedefleniyor. Ocak'ta SSK Bağ-Kur emeklilerinin 5 puan daha az alması. Temmuz'da memur emeklilerinin 5 puan daha az alması. Hesap yapıldığında yüzde 44-45 şeklinde bir oran ortaya çıkıyor. Refah payı: 7.43 olarak eklenecek.

İKİNCİ FORMÜL:

Ocak eşitliği. Bu oranlar Aralık ile birlikte başladı. Asgari ücrete %49.11'lik bir iyileştirme yapıldı. Zam yapıldı. Arkasından memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25'lik bir artış oldu. Dolayısıyla burada zam oranı düşük kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileriydi. Onların da yine 49 bandına getirilerek, %49.25'e çekilmesi ile refah payı 11.68 puan olacak. Bu iki formülden birisi bugün Kabine'den çıkabilir.





TABAN MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Taban maaş şu an 7.500 TL. Yani 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar hazineden gelen destek ile bu rakama tamamlanıyor. Bunun artırılması söz konusu. 3 alternatif bulunuyor.



1. Yüzde 37.57: 10. 318 TL

2. Yüzde 45: 10.875 TL

3. Yüzde 49.25: 11.194 TL

%37.57'LİK ENFLASYON ARTIŞI KESİNLEŞTİ

Bugün Kabine'den bu karar çıkabilir. Ama Kabine'den çıkması yeterli olmuyor. Yasal bir düzenleme olması lazım. Yarın ayın 17'si ve emekliler maaşlarını almaya başlayacaklar. Dolayısıyla yarına yetişmeyecek. Ama şu an e-devletine girip maaşına bakan tüm emekliler 37.57'lik enflasyon artışını görüyorlar çünkü o kesinleşti. Şubat'tan itibaren yeni rakamlar alınmaya başlanacak.

BU AY BAŞVURAN EYT'Lİ DE ALACAK

Bu ay emekli aylıklarına yapılacak ilave zamdan geçen yıl emekli olanların tamamı yararlanacak. EYT'liler dahil olmak üzere emeklilik dilekçesini 1 Ocak'tan bu yana vermiş veya önümüzdeki dönemde verecek olanlara da olası ek zam yansıtılacak.

Emekli aylıkları refah payı dahil Ocak zammı yansıtılarak bağlanacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi düzenlemesi EYT'lileri de kapsayacak.

Örneğin taban emekli aylığı 10 bin lira olursa, yeni emekli olacak EYT'lilere de bu tutarın altında aylık ödenmeyecek.

AK PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere ek zam hakkında "Şuan için oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek" ifadelerini kullandı.

Güler şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yapıyorlar. Oransal artışlar, bütçe imkanları bunları bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Hepsi masada değerlendiriliyordu ortaya çıkan net durum olmadığı için buradan herhangi bir şeyi söyleme imkanım yok.

Emekli zammı için bakanlıklarda çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurulda teklife eklenecek. Kısa çalışma ödeneği devam ediyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ

2025 yılı 31 Aralık ve Cumhurbaşkanımıza uzatma yetkisi veriliyor. Şu ana kadar uygulamadan 650 bin kişinin yararlandığı baz alındığında istihdamın korunması adına önemli bir çalışmaydı süresi bittiği için süreyi uzatmış oluyoruz.

Yarın Meclis'imizde iç tüzük 59'uncu madde kapsamında Dışişleri Bakanımızın ve Milli Savunma Bakanı'mızın pençe kilit harekatı bölgesine sızma girişimi olarak Genel Kurul'umuzu bilgilendirme durumu söz konusu olacak. Yarınki gündemimiz bu şekilde. Daha sonraki günlerde de Somali Aden Körfezi'ndeki asker gönderme tezkeresi ile beraber Meclis çalışmalarımızın gündemi bu şekilde devam edecek."

İLK FORMÜL OCAK'TA EŞİT ZAM

Zam için 2 formül konuşuluyor. İlk formül SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki 11.68 puanlık zam farkının kapatılmasını içeriyor.

Buna göre hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin kök aylıkları bu ay yüzde 49.25 artmış olacak. Böylece Ocak zammında eşitlik sağlanmış olacak.

İKİNCİ FORMÜL OCAK-TEMMUZ EŞİTLİĞİ

Bir diğer formül ise Ocak-Temmuz döneminde zam eşitliğinin sağlanması. Çünkü Temmuz'da da memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha düşük çıkacağı hesaplanıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 çıkması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 olarak gerçekleşecek. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.

Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınarak bu yılki Ocak-Temmuz zamlarının eşitlenmesi gündeme geldi.

Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Söz konusu formül kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yansıtılacak refah payı 6.43-7.43 puan seviyelerinde olabilecek.

YENİ TABAN AYLIK HAZIRLIĞI

En düşük emekli aylığı ödemesi için de 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Eğer 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yansıtılırsa taban aylık ödemesinin 7 bin 500 liradan 10 bin 317 liraya çıkacağı hesaplanıyor. Örneğin refah payıyla yüzde 45 seviyelerine yükselmesi beklenen Ocak zammı yansıtılırsa 10 bin 875 lira seviyesi görülecek.

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Emeklilere yönelik ek zam için son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Ardından da Meclis süreci başlatılacak. Düzenlemenin, asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifine Meclis görüşmeleri sırasında önergeyle eklenmesi planlanıyor.

NE ZAMAN ÖDENECEK

Emeklilere zamlı maaş ödemeleri de 17 Ocak'ta başlıyor. SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta alacak. Emekliler aylıklarını kök aylığa yüzde 37.57 zam yansıtılmış olarak alacak. En düşük maaş ödemesi de 7 bin 500 lira üzerinden yapılacak.

E-DEVLET'TE ÇIKAN RAKAM

Emekliler yüzde 37.57 artışın yansıtıldığı yeni kök aylıklarını e-Devlet'te görebiliyor. Yeni zam oranı, belli olup yasası çıkarıldıktan sonra maaşlara yansıtılacak. Ek artışla oluşan fark yasa çıktıktan sonra hesaplara yatırılacak.

ZAMDAN EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "EYT'liler bu emeklilerden ayırmamız mümkün değil. Öyle bir şey yok aslında. Onlar EYT yasasıyla emekli olmuş emekliler. Dolayısıyla EYT'liler de bu artıştan diğer emekliler gibi yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Emekli aylıklarına enflasyona bağlı olarak yüzde 37.57 artış yapıldı. Refah payı ile bu oranın yüzde 45 ya da 49.25 seviyelerine yükseltilmesi bekleniyor. Emeklinin refah payı hariç alacağı tutar ve refah payı eklenmiş formüllere göre yeni maaşı şöyle olacak:

ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75

Yüzde 45 zamlı maaş: 10.875,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.193,75

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.020,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.343,00

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.165,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.492,25

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.310,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.641,50

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.455,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.790,75

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.600,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.940,00

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.745,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.089,25

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.890,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.238,50

ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.035,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.387,75

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.180,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.537,00

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.325,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.686,25

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.470,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.835,50

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.615,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.984,75

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.760,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.134,00

ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.905,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.283,25

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.050,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.432,50

ARALIK MAAŞI: 9.050,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.122,50

Yüzde 49.25 zamlı: 13.507,13

ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.195,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.581,75

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.340,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.731,00

ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.485,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.880,25

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.630,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.029,50

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.775,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.178,75

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.920,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.328,00

ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.065,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.477,25

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.210,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.626,50

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.355,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.775,75

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.500,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.925,00

ARALIK MAAŞI: 10.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.645,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.074,25

ARALIK MAAŞI: 10.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.790,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.223,50

ARALIK MAAŞI: 10.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.935,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.372,75

ARALIK MAAŞI: 10.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.080,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.522,00

ARALIK MAAŞI: 10.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.225,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.671,25

ARALIK MAAŞI: 10.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.370,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.820,50

ARALIK MAAŞI: 10.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.515,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.969,75

ARALIK MAAŞI: 10.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.660,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.119,00

ARALIK MAAŞI: 10.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.805,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.268,25

ARALIK MAAŞI: 11.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.950,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.417,50

ARALIK MAAŞI: 11.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.095,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.566,75

ARALIK MAAŞI: 11.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.240,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.716,00

ARALIK MAAŞI: 11.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.385,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.865,25

ARALIK MAAŞI: 11.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.530,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.014,50

ARALIK MAAŞI: 11.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.675,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.163,75

ARALIK MAAŞI: 11.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.820,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.313,00

ARALIK MAAŞI: 11.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.965,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.462,25

ARALIK MAAŞI: 11.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.110,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.611,50

ARALIK MAAŞI: 11.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.255,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.760,75

ARALIK MAAŞI: 12.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.400,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.910,00

ARALIK MAAŞI: 12.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.545,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.059,25

ARALIK MAAŞI: 12.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.690,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.208,50

ARALIK MAAŞI: 12.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.980,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.507,00

ARALIK MAAŞI: 12.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.125,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.656,25

ARALIK MAAŞI: 12.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.270,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.805,50

ARALIK MAAŞI: 12.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.415,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.954,75

ARALIK MAAŞI: 12.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.560,00

Yüzde 49.25 zamlı: 19.104,00

5.3 milyon emeklinin yüzünü güldürecek iyileştirmeler için üç farklı formül

ARALIK MAAŞI: 12.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.705,00

Yüzde 49.25 zamlı: 19.253,25

ARALIK MAAŞI: 13.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.850,00

Yüzde 49.25 zamlı: 19.402,50

ARALIK MAAŞI: 14.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80

Yüzde 45 zamlı maaş: 20.300,00

Yüzde 49.25 zamlı: 20.895,00

ARALIK MAAŞI: 15.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50

Yüzde 45 zamlı maaş: 21.750,00

Yüzde 49.25 zamlı: 22.387,50

ARALIK MAAŞI: 16.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20

Yüzde 45 zamlı maaş: 23.200,00

Yüzde 49.25 zamlı: 23.880,00

ARALIK MAAŞI: 17.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90

Yüzde 45 zamlı maaş: 24.650,00

Yüzde 49.25 zamlı: 25.372,50

ARALIK MAAŞI: 18.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60

Yüzde 45 zamlı maaş: 26.100,00

Yüzde 49.25 zamlı: 26.865,00

ARALIK MAAŞI: 19.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30

Yüzde 45 zamlı maaş: 27.550,00

Yüzde 49.25 zamlı: 28.357,50

ARALIK MAAŞI: 20.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 29.000,00

Yüzde 49.25 zamlı: 29.850,00