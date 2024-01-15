İş hayatına adım atan her birey, gelecekteki emeklilik dönemini merak ediyor ve çoğumuz ne zaman emekli olacağımızı düşünmeye başlıyoruz. Erken yaşlarda emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyenler ise erken emeklilik yollarını araştırmaya yöneliyor. Bu konuda özellikle belirli meslek gruplarında çalışanlara sunulan avantajlar, çalışanlar arasında büyük bir ilgi çekiyor. Erken emeklilik düşünenlerin merak ettiği bazı detaylar şu şekilde: Erken emeklilik, birçok çalışanın hayali ve bu doğrultuda atılan adımlar, emeklilik planlarının önemli bir parçası haline geliyor. Bu süreçte, mesleğe ve çalışma koşullarına bağlı olarak tanınan bazı avantajlar, erken emekliliğe ulaşmada etkili olabiliyor.
Ülkemizde emeklilik süreci, yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi belirli şartlara tabi tutuluyor. Ancak, işe giriş tarihine göre değişen ve bazen düşürülen bu şartlar, bazı vatandaşlara erken emeklilik fırsatları sunabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği tarihler ve şartlar çerçevesinde, erken emeklilik hakkını elde etmek mümkündür. İşte, kimlerin erken emekli olabileceği, EYT kapsamına girmeyenlerin durumuna dair detaylar...
Birçok kişi ağır şartlar altında çalışanlar için uygulanan yıpranma payı sayesinde erkenden emekli olma hakkına sahip. Yıpranma payı, prim gün sayısı ve fiili hizmet süresine dayalı olarak belirleniyor. İşte, 2024 yılında yıpranma payı ile erken emekli olabilecek meslek grupları ve alınan gün sayıları:
180 Gün Yıpranma Payı ile Erken Emekli Olan Meslekler:
Madencilik ve yer altı işlerinde çalışanlar.