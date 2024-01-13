En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya 7.5 puanlık refah payı zamlı tablosu oluştu!

Milyonlarca emeklinin dikkati Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak ek zam ve düzenlemelere odaklanmış durumda. 2024 yılı için planlanan emekli maaşı zamları, refah payı dışında yüzde 37,57 olarak belirlenmiş durumda. Ancak, bu oranın ilave refah payı düzenlemesiyle daha da artırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu hakkında yaptığı açıklamada, emekli aylıklarını daha adil ve dengeli bir seviyeye çekmek için devam eden çalışmalara dikkat çekti.