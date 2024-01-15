Emekliler dikkat! 15.3 milyon emeklinin yüzünü güldürecek iyileştirmeler için üç farklı formül masada!

Bugün milyon 15 milyondan fazla emeklinin beklediği haber geldi. Önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik Kabine toplantısında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam konusu masaya yatırılacak. Toplantıda ele alınacak olan konular netleşip kamuoyuna duyurulacak ve sonrasında yasalaşması için TBMM'ye gönderilecek. Bilindiği üzere 3 Ocak'ta enflasyon verileri açıklanmış ve rakamlar tek tek hesaplanmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenleme için gerekli hazırlıkları tamamladı.

KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Yapılacak Kabine toplantısında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan yükseltilmesi için farklı senaryoların ele alınacağı bir çalışma Başkan Erdoğan'a sunulacak.

YASALAŞMA SÜRECİ VE MECLİS'E SEVK EDİLMESİ

Kabine değerlendirmelerinin ardından, çalışmanın netleştirilip kamuoyuyla paylaşılması ve yasalaşması için Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.

EMEKLİLERE YÖNELİK EK ZAM ÇALIŞMALARI

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla, milyonlarca emeklinin zam oranları netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %37,57 oranında bir enflasyon artışı kesinleşirken, memurlar ve memur emeklileri için %49,25 oranında zam yapıldı. Bu durum, emeklilere ek zam ve refah payı konularını gündeme getirdi.

BAKANLIKLARDAN ALTERNATİF ÇALIŞMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirmeler üzerinde çalıştı. Bu çalışmalar kapsamında hem teknik detaylar hem de bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak maliyet hesaplamaları yapıldı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN ÜÇ FARKLI FORMÜL

Emeklilere yapılacak iyileştirmeler için üç farklı formül gündeme geldi:

Birinci İhtimal: Kök maaşa artış, ardından %37,57'lik enflasyon farkının eklenmesi.

İkinci İhtimal: Kök maaş artışı ve enflasyon farkı.

Üçüncü İhtimal: Kök maaşların 7.500 TL'ye yükseltilmesi, enflasyon farkı ve refah payının eklenmesi.

Belirlenecek iyileştirme formülünün yasa maddesi olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.