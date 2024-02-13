Emekliye 9.500 TL yeni ilave farkı oluştu! En düşük 10.000 TL maaş alan SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 14-29 Şubat arasında 3'ü 1 arada ödeme verilecek! İkramiye dahil...

Emekli bayram ikramiyesi için düzenleme yapılması gündemde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını belirtmişti. İşçi, memur ve emekli kesimlerini yakından ilgilendiren bu konuda yapılan değerlendirmeler neticesinde olası bir rakam ortaya çıkmış durumda. Önerilen bu rakam, mevcut 2000 TL olan emekli bayram ikramiyesine ciddi bir artış önerisi niteliğinde.

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Yaklaşık 16 milyon emeklinin yeni gündemi ikramiye oldu. Bu yıl ilki Nisan ayında verilecek bayram ikramiyelerinde ödeme dönemi yaklaşırken, tutarda artış yapılması gündeme geldi. Halen 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, eğer Ocak ayı zam oranı yansıtılırsa 3 bin liraya, tutar geçen yıl verilen 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse 5 bin liraya yükselecek. Emekliler mevcut durumda 2 bayramda toplam 4 bin lira alırken, bu tutar artış tahminlerine göre 6 bin ile 10 bin lira aralığına çıkacak. İkramiye tutarındaki artış bu tahminlere göre yüzde 49.25 ile yüzde 150 arasında bekleniyor.