EYT'liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon EYT 'li emekli oldu. Bu yıl da prim ve yıl şartını sağlayan 400 bin EYT'linin daha emekli olması bekleniyor. EYT'liler emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelirlere de kavuşurken, bir imkan da emlak vergisinde sağlanıyor. Emekli olan EYT'lilere bu alanda muafiyet kapısı açılıyor. Peki hangi EYT'liler, nasıl ve ne zaman emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek? İşte detayları...

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR? Emekli olan EYT 'linin tek evi olması, evin büyüklüğünün de 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor.

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ÇALIŞAN EYT'LİLER YARARLANIR MI?

Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Ayrıca faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin bir önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor.

Emekli olan EYT'liler çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz.