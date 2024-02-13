1 Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı, vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemeler sayesinde, emekli veya çalışan fark etmeksizin belirli şartları sağlayan bireyler üç maaş alma imkanına sahip olabiliyorlar. İşte bu formülün detayları:

2 1. Eşini veya Babasını Kaybeden Kadınlar: Eşini veya babasını kaybeden kadınlar, çift maaş alma fırsatıyla karşı karşıya kalıyorlar. Kadının çalışması veya emekli olması maaşını etkilemiyor.