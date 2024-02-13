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Ve SGK şartları açıkladı! Emekli maaşınızı 3'e katlayacaksınız! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları...

Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı, emeklilere ve emekli yakınlarına çeşitli maaş olanakları sağlayarak onların yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Son dönemde yapılan değişikliklerle birlikte, kriterleri karşılayan emeklilerin üç maaş alma imkanı dikkat çekiyor. Bu yeni düzenleme, emeklilerin kazançlarını artırarak ekonomik açıdan daha sağlam bir zemin oluşturmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 14:24 Güncelleme 13 Şubat 2024, 14:28
Ve SGK şartları açıkladı! Emekli maaşınızı 3’e katlayacaksınız! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları... 1

Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı, vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemeler sayesinde, emekli veya çalışan fark etmeksizin belirli şartları sağlayan bireyler üç maaş alma imkanına sahip olabiliyorlar. İşte bu formülün detayları:

Ve SGK şartları açıkladı! Emekli maaşınızı 3’e katlayacaksınız! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları... 2

1. Eşini veya Babasını Kaybeden Kadınlar: Eşini veya babasını kaybeden kadınlar, çift maaş alma fırsatıyla karşı karşıya kalıyorlar. Kadının çalışması veya emekli olması maaşını etkilemiyor.

Ve SGK şartları açıkladı! Emekli maaşınızı 3’e katlayacaksınız! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları... 3

Hem babadan hem de eşten maaş alma durumu söz konusu olabiliyor. Örneğin, eşinden dul maaşı alan bir kişi eğer emekli ve çalışan ise üçüncü maaşı da almış oluyor.

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